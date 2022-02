‘En campaña verán que el galán tiene propuestas’, Roberto Palazuelos

“Y además creo que mucha gente que dice que los artistas no o los deportistas no, creo que es un poco discriminatorio, creo que todos tenemos nuestros derechos políticos en la Constitución, sea quien sea, podemos votar y ser votados” , explicó.

Cuestionado sobre su amistad con hijos de presidentes en los que Loret llamó “sexenios de la abundancia” , Roberto Palazuelos dijo, “no eran tanto excesos, no había drogas, no había las cosas que hay con la juventud de ahora, era una juventud muy tranquila en aquel entonces”.

Los excesos de su juventud quedaron atrás, afirmó Palazuelos . “Va a haber una austeridad absoluta, porque ya ni me interesa la fiesta a mi, soy una persona muy deportista, me gusta leer, me gusta meditar y estoy muy preocupado por mi estado” , reiteró.

Para cerrar la entrevista Carlos Loret cuestionó a Roberto Palazuelos si iba a ser un gobernador de palapa, “de estarse asoleando y disfrutar de las mieles de la Riviera Maya”. Ante lo que este argumentó que “frívolo es el personaje de Palazuelos en la televisión, yo en mi vida personal soy cero frívolo”.

Loret volvió a la carga al preguntarle entonces si no era un mirrey, a lo que Palazuelos respondió que “mirrey es el personaje, es un nicho en el mercado, no soy yo”.

Entonces Carlos Loret comentó que si un eventual gobernador “que tiene lana” no destapa conflictos de interés, frente a lo que Roberto Palazuelos acotó, “creo que eso más bien le pasaría a un gobernador que no tiene lana, que quiere llegar a hacer lana (...) Yo por ejemplo si me quiero ir de vacaciones no voy a usar el jet de Gobierno del Estado, yo uso mi avión, no tengo necesidad de tocar el erario”.