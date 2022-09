“Vamos a lanzar un evento global para fans, te contaré lo que estás por presenciar”, dijo Jamie Foxx en el avance, en el que se informó que también habrá un vistazo de detrás de cámaras.

Se dará a conocer información relacionada a producciones como: ‘Squid game’, ‘The Crown’, ‘Bridgerton’, ‘The umbrella academy’, ‘Lupin’, ‘Enola Holmes 2’, ‘Slumberland’, ‘Alice in borderland’, ‘Shadow and Bone’, ‘3 body problem’, ‘A knives out mystery’, ‘Beyond the Universe’, ‘Wednesday’ y ‘Extraction 2’.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: ‘Cocinará’ Katy Perry nuevo disco y gira mundial tras concluir residencia en Las Vegas

Así como de ‘Emily in Paris’, ‘Stranger things’, ‘The witcher’, ‘Heartstopper’, ‘El amor después del amor’, ‘El reino’, ‘Vikings: Valhalla’ y más.