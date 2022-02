Estos son los filmes que te recomendamos para este fin de semana

Gunjan Saxena: La chica de Kargil 66%

Netflix

Año: 2020

Duración: 1 hr 52 minutos

Directora: Sharan Sharma

Esta es una producción cinematográfica que cuenta la vida de Gunjan Saxena y su travesía para convertirse en la primera mujer piloto de las Fuerza Aérea de la India en volar un avión de combate durante la guerra de Kargil en 1999. La cinta cuenta con el papel protagónico de la actriz india, Janhvi Kapoor y el filme en general rinde homenaje al esfuerzo y dedicación contra todos los obstáculos que se le presentan a Gunjan para alcanzar sus sueños. “Orgullosa de contarles la historia de la primera mujer oficial de la Fuerza Aérea de la India en ir a la guerra. Un viaje que espero los inspire de la manera en que me ha inspirado. ‘Gunjan Saxena The Kargil Girl’ aterrizó el 12 de agosto” , escribió la actriz en su perfil de Instagram previo al estreno del filme en Netflix. La idea de esta película es contar cómo fue la experiencia de Gunjan Saxena de forma personal. Las escenas bélicas también están orientadas en ese sentido y no en el conflicto histórico en sí.