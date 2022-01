Grettell Valdez... Esto se sabe del estado de su salud tras amputación de parte del dedo

La actriz Grettell Valdez , de 45 años, se vio obligada a realizarse una cirugía luego de que se le detectara un ‘virus’ que, de no ser tratado, podría derivar en cáncer en su dedo, dijo su ex pareja Patricio Borghetti.

“Uno que tiene que acatar lo que dicen los médicos y quiere estar bien”, agregó, “va hasta las últimas consecuencias como cualquier persona que quiere vivir”.

Sobre su hijo Santino, dijo que se encuentra tranquilo ante la situación de su madre.

“ Santino está muy tranquilo es lo más importante, ella también está tranquila, es un trámite que se tiene que hacer y que ella jugó así, pero dentro de todo estamos manteniendo la calma, apoyándola y Santino sabe que todo va a salir bien”, dijo el presentador.

El 10 de enero, la actriz de ‘Tenías que ser tú’ contó en Hoy lo sucedido para que sus médicos decidieran amputarle parte del pulgar izquierdo.

“Recientemente fui a hacerme un chequeo y (el médico) me dijo: ‘Hay un pedacito que no me gusta, lo voy a quitar y mandar a hacer una biopsia’. en la plancha todo listo llega el médico y me dice ‘no te voy a operar’”.

“Me dice ‘en una semana se expandió’ ”. Ante esto, fue sometida a diversos estudios para saber si el cáncer que le habían diagnosticado hace casi 5 años en ese mismo dedo había regresado.