‘Karate Kid’ se va de Netflix en marzo de 2022, junto a estas películas y series

Llega la temible lista de cada mes: las series y películas que se retiran del catálogo de la plataforma de streaming de Netflix en marzo de 2022.

Una de las tristes sorpresas para los fanáticos de las series de Marvel en Netflix es que este febrero se van seis de las series de sus superhéroes, las cuales formaban parte de un acuerdo firmado por ambas compañías en 2013; después de cinco años de sociedad rompieron relaciones y comenzaron las cancelaciones, los capítulos habían permanecido en la plataforma... hasta ahora.

También se retiran clásicos como Karate Kid, preludio necesario para ver todas las temporadas de la serie original Cobra Kai.

Así que apresura el maratón y disfruta de los últimos momentos de estas producciones en tu pantalla.

Series que se van de Netflix en marzo

Último día para ver: 28 de febrero

Daredevil (Marvel)

Iron Fist (Marvel)

Jessica Jones (Marvel)

Luke Cage (Marvel)

The Punisher (Marvel)

The Defenders (Marvel)

The People v. O.J. Simpson

Saimdang, Memoir of Colors

The Assassination of Gianni Versace

Loo Loo Kids: Johny and Friends Musical Adventures

Pose

Soundtrack

Calico Critters Mini Episodes

Clover

Akame ga Kill!

Último día para ver: 1 de marzo

El Señor de los cielos

Último día para ver: 3 de marzo

Mazinger Z

Último día para ver: 11 de marzo

Surviving R. Kelly

Último día para ver: 14 de marzo

Ben and Holly’s Little Kingdom

Películas que se van de Netflix en marzo

Último día para ver: 28 de febrero

Karate Kid 1, 2 y 3

Django sin cadenas

Ghost: La sombra del amor

Escuela del Rock

Son como niños 2

Cómo perder a un hombre en 10 días

Los Ilusionistas

Este es el fin

El hip-hop está que arde

Campos de Londres

Nila

The Man Who Killed Don Quixote

Radio Rebel

Saimdang, Memoir of Colors

Sangre en la boca

Maestro del Crimen

Hotel para perros

Un ninja en Beverly Hills

xXx 2

Artic Heart

Último día para ver: 1 de marzo

Nerve

Último día para ver: 3 de marzo

Everybody’s Everything

Último día para ver: 4 de marzo

A Vigilante

Golpe fulminante

STUCK

Último día para ver: 5 de marzo

Slender Man

Sr. Seis

Último día para ver: 6 de marzo

Alfa

El Secreto

Último día para ver: 7 de marzo

Kahaani

Último día para ver: 9 de marzo

Nosotros

Último día para ver: 11 de marzo

El Justiciero 2

Último día para ver: 14 de marzo

Las locuras de Dick & Jane

Una serie de eventos desafortunados

Inferno

Late Life: The Chieng-Ming Wang Story

Notes on Blindness

Héroe de Centro Comercial 2

Seguridad Nacional

Con información de medios