Keanu Reeves afirma que sí está casado con Winona Ryder

¡No, no se trató de un desmentido! Keanu Reeves respondió al viejo rumor de que está legalmente casado con Winona Ryder - y no dijo que no fuera cierto.

“Hicimos una toma completa de una ceremonia de matrimonio con sacerdotes reales”, dijo el protagonista de “Matrix”, de 57 años, a Esquire en una entrevista publicada el lunes 22 de noviembre. “Winona dice que sí. [Francis Ford] Coppola dice que lo somos. Así que supongo que estamos casados bajo los ojos de Dios”, aseguró.

Hace varios años, la actriz de “Stranger things”, de 50 años, hizo que los fans se volvieran locos cuando afirmó que ella y Reeves podrían haberse casado accidentalmente de verdad durante el rodaje de la película de 1992 “Drácula” de Bram Stoker, dirigida por Coppola, de 82 años.

“En realidad nos casamos en Drácula”, dijo la actriz a Entertainment Weekly en agosto de 2018. “No, lo juro por Dios, creo que estamos casados en la vida real. En esa escena, Francis utilizó un sacerdote rumano real. Rodamos al maestro y él lo hizo todo. Así que, creo que estamos casados”.