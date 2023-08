Kendall Jenner y Bad Bunny son captados ‘muy enamorados’ en concierto de Drake en Los Ángeles, ¿son más que un romance de verano?

Por su parte, Kendall también mantiene en total hermetismo su relación con el puertorriqueño, y, aunque no mencionó a su novio Bad Bunny, sí ha reconocido estar en una relación que ha decidido mantener lo más privada posible.

Benito y Kendall también han sido vistos en varias citas durante el verano, aunque todavía no han confirmado oficialmente su romance. Bunny aparentemente explicó por qué en su artículo para la revista de Rolling Stone de junio (en donde fue portada): “Sé que algo va a salir. Sé que [la gente] va a decir algo. La gente sabe todo sobre mí, entonces, ¿qué me queda por proteger? Mi vida privada, mi vida personal. Esa es la única respuesta. Al final, lo único que tengo es mi privacidad”.

“Estoy tratando de mantener el equilibrio y mantener mis cosas en privado, y mantener las cosas sagradas, no me puedo permitir que la desafortunada frustración y el estrés de todos los que intentan involucrarse en mi vida me impidan disfrutar”, comentó hace pocos meses.