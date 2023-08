‘La Inteligencia Artificial nos preocupa bastante a todos’: Michael Douglas habla sobre la huelga de actores y escritores

Con pura sangre de Hollywood corriendo por sus venas, es obvio que Michael Douglas dejó sus huellas propias en el mundo del cine, más allá de ser el hijo del legendario Kirk Douglas y el esposo de la mismísima Catherine Zeta Jones que además comparte el mismo día de cumpleaños (El 25 de Septiembre, él cumple 79 y ella 54). Y en una inusual entrevista, debate sobre el actual conflicto de la huelga de actores, mientras él también espera que se reanude el rodaje de sus dos nuevas miniseries sobre Benjamín Franklin (Apple TV) y Ronald Reagan (para Paramount+), aunque no pueda hablar demasiado del tema por la misma huelga que congeló las producciones más importantes de Hollywood. ¿Qué opinas del gran debate entre el cine y las plataformas de streaming siendo el protagonista de dos nuevas miniseries como la vida de Benjamín Franklin para Apple TV y otro éxito asegurado de Reagan y Gorbachov para Paramount +? “La realidad está hoy en las plataformas de streaming. Son las que están haciendo cine y con suerte hasta puedes lograr que por contrato también se comprometan a pasar primero por una sala. En Francia es ley. Pero tampoco se puede subestimar el streaming, tratándolo como si fuera solo televisión porque no tiene comerciales. La experiencia de que yo tuve con Netflix y la comedia ‘El Método Kaminski’ fue maravillosa”.

¿Y de qué lado estas en la huelga de los actores y escritores que se quejan de las plataformas de streaming? ¿Cómo se comparan hoy los sueldos de las nuevas series de streaming con la época de la TV de tus comienzos cuando protagonizabas otra serie tan famosa como Las Calles de San Francisco? “Bueno, la televisión de las cadenas de TV antes que el streaming te pagaban no solo por tu trabajo porque quedaba lo que llaman ‘residuales’ con el compromiso de pagarte si el show se volvía a dar otra y otra vez. Pero con los streamings no hay comerciales y pasó a ser algo más parecido al cine. La plataforma de streaming básicamente paga por tus servicios, por producciones de cine y todo. Te pagan más, pero ahí se termina”. ¿Crees que llegaran a un acuerdo los estudios con los actores y guionistas? “Yo creo que van a encontrar una solución, pero hay demasiadas preguntas por responder. El problema es que las plataformas de streaming vienen gastando demasiado dinero y están tratando de hacer recortes... pero el dinero también estuvo dirigido hasta ahora para las más grandes estrellas y el material, no necesariamente para los autores”. ¿Y el tema que se discute con la huelga de actores sobre Inteligencia Artificial donde los estudios puedan usar la imagen de un actor sin tener que volver a pagarle en el futuro por una actuación creada con I.A? “Ese es otro tema, la Inteligencia Artificial nos preocupa bastante a todos. Es que por un lado fácilmente puedo ver cómo se podría crear un holograma o me pueden transformar en cualquier edad, pueden adaptar mi voz y cosas así. Hay problemas sobre la licencia, permisos... no sé donde pueda terminar todo eso. Lo mismo pasó con los medios sociales, donde las leyes empezaron a surgir después que el monstruo fue creado. Pienso que está pasando algo parecido. Creo que va a ser un gran problema pero supongo que probablemente, hasta nos permita poder viajar al futuro, para encender mi iPad y poder hablar conmigo 30 años atrás”.

La genia de Fran Drescher en modo gremialista presidenta de #SAG al frente de huelga de actores y actrices

“Exigimos respeto y ser honrados por nuestra contribución. Tienen que repartir las ganancias, porque no existirían sin nosotros”. pic.twitter.com/MA8ugOVLNU — Pablo Manzotti (@manzottipablo) July 13, 2023

¿Cambió la fama y la popularidad de las estrellas de cine con la llegada de los medios sociales? “Cambió todo, muchísimo. Antes de los medios sociales podíamos guardar muchos más secretos (entre los famosos) donde podíamos coordinar encuentros tranquilos entre nosotros, sin que nadie se entere. Es algo que hablé con Leo DiCaprio. Apenas te ve alguien, la gente empieza a mandar mensajes de texto y cuando te das cuenta hay 100 o 1000 personas que saben dónde estás. Ya no tenemos la libertad que solíamos tener antes”. ¿Ser hijo de otra estrella de cine como Kirk Douglas en cierta forma te acostumbró a vivir en el mundo de la fama? “Fue muy difícil entrar en la misma carrera que mi padre había tenido, con el increíble éxito que él tenía por su dinámica y atención mundial. Hablamos de los años 50 cuando no había televisión y los actores hacían 5, 6 o 7 películas al año. El se la pasaba trabajando todo el tiempo. Y como hijo, yo sentía que no estaba teniendo la atención adecuada. Pero a medida que fui creciendo tuve mis propios hijos y mirando atrás me doy cuenta que mi padre no había hecho tan mal su trabajo”. ¿En algún momento te sentaste a comparar el éxito de tu padre con el tuyo? “La carrera de mi padre comenzó con roles de hombre sensibles hasta que filmó ‘The Champion’, con un personaje totalmente diferente y eso cambió su carrera. En mi caso, yo también había empezado con roles de hombres sensibles hasta que me empecé a aburrir de esos personajes y empecé a atraer más la atención como el villano de ‘Wall Street’. Era el malo de la película y cuando gané el Óscar, siento que fue mi momento.Pero hasta ese entonces yo siempre sentí que me estaban comparando con mi padre, bien o mal. El Óscar me permitió salir de la sombra de mi padre”.

Jack Nicholson / Michael Douglas



[Willy Rizzo] pic.twitter.com/SmvGtCyP6W — Leticia García (@Ms_Golightly) August 7, 2023

Me acuerdo que filmaron con Kirk Douglas una película donde también estaba tu hijo Cameron: “It Runs in the Family”. “Fue en un momento donde la salud de mi padre se estaba deteriorando y me di cuenta que nunca antes habíamos trabajado juntos. Hasta mi madre trabajó con nosotros como actriz, aunque ella no era tan conocida como mi padre, pero interpretó a la esposa en esa misma película. Fue una bendición. Básicamente, mis padres se habían divorciado cuando yo tenía seis o siete años. Y mantuvieran muy buenas relaciones el resto de sus vidas. Yo soy una de esas personas que recomienda mantener buenas relaciones en especial cuando hay hijos involucrados. Mi padre y mi madre incluso se volvieron a casar después y salían a cenar juntos, los cuatro, sin hijos. Y esa película fue una buena oportunidad para reunir a toda la familia”. ¿Y el otro lado de la familia con Catherine Zeta Jones? “La familia siempre es importante, aunque hay familiares que pueden volverte loco. Cada situación es única. Con mi esposa Catherine (Zeta Jones) somos muy unidos. Tenemos una relación muy unida con su familia. Mi hija Carys también es una actriz maravillosa pero no puedo imaginarme una tercera generación con la misma presión de la fama. La familia significa mucho para mí, no soy muy bueno cuando estoy solo”. ¿Y la familia de Hollywood? ¿Mantienes contacto con los actores que te acompañaron en muchos de tus éxitos o la amistad auténtica es también una ficción en el mundo real del cine? “Sigo en contacto y soy muy amigo de todos los actores con los que trabajé, con la excepción de uno que no voy a nombrar. Es una unión que se genera cuando se comparte tanto tiempo, es algo muy especial. Por supuesto, hay algunas historias de guerra, pero es como una pequeña familia, delante y detrás de las cámaras. Durante ese período de tiempo, por 2 o 6 meses, somos todos muy unidos. Claro que después nos alejamos, pero siempre nos volvemos a ver. A Matt (Damon) lo veo todo el tiempo, igual que Rob Lowe o Steven Soderbergh y Kathleen Turner. Supongo que uno va manteniendo la amistad por las buenos recuerdos de esas películas que funcionarán, pero cuando no funcionan tan bien... te olvidas de todos (Risas)”.

Michael Douglas a Montalcino. Italy pic.twitter.com/yHujc0d4qD — Tatiana Charnina (@intpress) August 8, 2023