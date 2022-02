‘La Once’/‘Los Niños’

Además de los dos mexicanos nominados al Oscar, el martes pasado el cine latinoamericano también dijo presente con las nominaciones para Chile por “Bestia”, de Hugo Covarrubias y “Spencer”, de Pablo Larraín.

Aquel país sudamericano ha tenido presencia constante durante cinco décadas en el Oscar gracias a trabajos como los de Miguel Littin con “Actas de Marusia” (nominada por México a la Mejor Película Extranjera de 1975) y “Alsino y el Cóndor” (nominada por Nicaragua para Mejor Película Extranjera de 1982), y más recientemente del mencionado Pablo Larraín con “No”, nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera del 2012; otra nominación a una previa actriz protagónica como Natalie Portman por “Jackie”, del 2016; finalmente el primer Oscar a la Mejor Película del 2017 para “Una Mujer Fantástica”, de Sebastián Lelio y el año pasado una nominación al Oscar al Mejor Largometraje Documental del 2020 para “El Agente Topo”, de Maite Alberdi.

Esta última que recomendamos oportunamente el año pasado en estos espacios cuando coincidió con su nominación su estreno por Netflix, podemos decir sin temor a equivocarnos que es el cierre “con broche de oro” de una trilogía de documentales que la cineasta chilena en días pasados informó se agregaban a la mencionada plataforma de streaming ya que incluyen otros dos excelentes títulos cuyas temáticas tienen hilos conductores entre sí y por lo mismo dan su respectivo sello a esta digna representante de la cinematografía de su país que en su momento se convirtió en la primera mujer chilena en ser nominada a un Oscar.

El primero de ellos lleva el título de “La Once”, y aunque estrenado en el año 2014 es un documental que me consta de manera personal que Maite inició cuatro años antes en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia en donde coincidimos en el Taller Morelia Lab 2010 para jóvenes realizadores donde yo estuve representando mi documental “Nadie es libre” y Maite fue la indiscutible ganadora del apoyo inicial para su película después de haber realizado un impecable pitching o presentación donde daba a conocer que este era un proyecto muy personal porque giraba alrededor de “La Once” que corresponde a lo que para nosotros es la merienda que su abuela y sus amigas llevaban a cabo cada semana 60 años después de haber cursado la escuela.

A partir de que Maite recibió su apoyo inicial se puso a filmar a su abuela y sus amigas del año 60 al año 64 de reuniones de su abuela y sus amigas en donde uno se siente como uno de los invitados a la mesa donde abundan suculentas viandas, canapés y pastelitos que mezclan lo dulce y lo salado que caracteriza esta merienda con su respectivo té para escuchar los conversatorios que giran alrededor de su vida lo mismo que los cambios que les ha tocado presenciar a lo largo de su vida como mujeres, esposas y mujeres solteras por decisión.

Entre las mujeres de “La Once” aparece una joven con Síndrome de Down amenizando con su música las reuniones que da pie a la segunda recomendación de hoy, “Los Niños” (2016), cuyos protagonistas son en su caso un no menos entrañable grupo de amigos con Síndrome de Down que han estado juntos por 40 años en una escuela donde son “adultos en proceso de conciencia”.

