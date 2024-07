‘Ni yo soy cacique ni ella es pelele’... AMLO dice que no tendrá injerencia en gobierno de Claudia Sheinbaum

“La raya está pintada desde el momento en que ella fue electa por el pueblo y entra en funciones a partir del 1 de octubre, ella se convierte en titular del Ejecutivo y yo en un ciudadano más”, manifestó López Obrador, subrayando que la independencia de la futura mandataria estará garantizada una vez que asuma su cargo.

El presidente también destacó la afinidad de ambos en términos de su compromiso con la transformación del país.

“Ni yo soy cacique ni ella es pelele, somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que iniciaron millones de mexicanos,” afirmó, destacando que la relación se basa en una visión compartida de cambio y progreso para México.

En cuanto a su futuro tras dejar el cargo, López Obrador reiteró su intención de retirarse por completo de la vida pública y política.

“Ya no participaré en la vida pública, me retiraré, ya no replicaré, cancelaré mis redes sociales, no vuelvo a participar en ninguna actividad público-política, me dedicaré a escribir, me jubilaré y pediré licencia en MORENA,” detalló, añadiendo que desea distanciarse de los asuntos políticos una vez que concluya su mandato.

El presidente hizo un llamado a su familia para que en sus visitas se evite hablar de política.

“Le he pedido a la familia que si me visitan no hablemos de política, que hablemos de la Liga Mexicana de Béisbol, de la Serie Mundial, y de otros temas,” comentó, enfatizando su deseo de mantener sus actividades privadas alejadas de la arena política.

Finalmente, López Obrador expresó su respeto y admiración por la presidenta electa, destacando su confianza en sus capacidades para liderar el país.

“Mi presidenta la voy a respetar siempre, la estimo mucho, la admiro, es inteligente, preparada, con mucha experiencia, de buenos sentimientos, honesta. Si ella algún día quiere verme, claro que la vería, pero no va a hacer falta, porque tiene capacidad para afrontar cualquier adversidad,” concluyó, manifestando su pleno apoyo a la futura mandataria.

Con estas declaraciones, López Obrador busca disipar cualquier duda sobre posibles conflictos o fricciones en la transición presidencial, reafirmando su compromiso con un proceso ordenado y respetuoso, mientras se prepara para su retiro de la vida pública.