¿Qué es la UIF y por qué está investigando a Latinus? Pablo Gómez brinda detalles

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló durante la mañana del miércoles, la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Latinus por delitos de corrupción y operación con recursos de procedencia ilícita. La denuncia se presentó hace varios años, según Gómez.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF aclaró que las investigaciones no incluyen al periodista y columnista Carlos Loret de Mola. “Nosotros no andamos haciendo indagatorias. No tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan o mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual ni en las redes abiertas (...) No se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tienen como enemigos jurados del gobierno”, explicó Gómez.

TE PUEDE INTERESAR: La UIF sí investiga a Latinus, pero la denuncia no incluye a Loret de Mola: Pablo Gómez