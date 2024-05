‘Let It Be’, Eurovision 2024 y David Sanborn

A la muy buena serie documental de Bon Jovi en Star Plus que por aquí recomendamos a fines del mes pasado por estos espacios le siguió un estreno todavía mejor de su filial Disney Plus.

Este se trató de la versión remasterizada y no disponible en el streaming hasta el pasado 8 de mayo del documental ganador del Oscar “Let It Be” (1970), el mismo que dio lugar a la que sin proponérselo, fue la última producción discográfica oficial del famoso cuarteto de Liverpool, Los Beatles, a raíz de una tocada espontánea que llevaron hasta la azotea de un edificio la cual inspiró, entre otros, desde a la banda irlandesa U2 a hacer su no menos icónico video en las azoteas de unos edificios en el centro de Los Ángeles para “Where the Streets Have No Name” hasta ya entrados a la pandemia a los numerosos conciertos “desde la terraza” que se dieron cuando el mundo estaba en contingencia.

Para quienes tuvimos el privilegio de ver en su momento en la pantalla grande dicho documental como parte de un memorable Festival de PECIME que allá por los años 80 visitaba de manera ambulante los circuitos cinematográficos que en su caso incluía todas las películas de Los Beatles, desde “La Noche de un Día Difícil” (RIchard Lester, 1964) hasta “Let It Be”, el verla tras años de estar “enlatada”, remasterizada y en la comodidad del hogar, no le resta la potencia de su propuesta audiovisual, y por lo mismo puede ser disfrutaba a montones desde quienes ya la conocíamos hasta para las nuevas generaciones que apenas la están descubriendo.

En relación con eventos importantes relacionados a la música en lo que va del mes, la misma semana del estreno mundial por streaming de “Let It Be”, del 7 al 11 de mayo pasados tuvo lugar en la ciudad de Malmó, Suecia, la edición 2024 del no menos icónico festival de música Eurovisión haciendo historia puesto que el ganador este año por primera vez fue un artista no binario (es decir, no identificado ni como hombre ni como mujer) de nombre Nemo quien portando en todas su galas vestidos de olanes con su tema “The Code” representando al país de Suiza.

La ocasión fue propicia para que en la final del sábado 11 se enlazaran a un escenario de Londres en donde el cuarteto sueco ABBA se encontraba dando un concierto debido a que este año se cumplen 50 que fueron los ganadores de este concurso con su tema “Waterloo”, dando pie a que otros ganadores de ediciones más recientes, entre ellos la no menos controvertida “mujer barbuda” Conchita Wurst, ganadora de la edición 2014 para su país de origen Austria con su tema “Rise Like a Phoenix”, entonaron el clásico tema en lo que los artistas suecos les daban el visto bueno a la distancia. Otro punto alto fue la participación de la representante de Israel, Eden Golán, llegando a la final.

Terminamos con una nota triste puesto que el domingo 12 falleció a los 78 años el músico norteamericano de jazz, David Sanborn, víctima de cáncer de próstata.

