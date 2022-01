Mañana se estrena ‘Hotel Transilvania. Transformanía’ y... ¡A Pedro Sola aún no le pagan!

Dirigida por Derek Drymon y Jennifer Kluska, “Hotel Transilvania 4” nueva trae a Drac y sus monstruosos amigos en una aventura en la que tendrán que hacer frente a un terrorífico suceso. La aventura inicia cuando Johnny, el yerno del protagonista y esposo de Mavis, cree que su suegro no le acepta por ser diferente. Para solucionar este problema, Johnny pide ayuda a Van Helsing , quien le entrega el Rayo Monstrificador.

No obstante, más que facilitar las cosas, este artilugio lo complica todo cuando los humanos se convierten en monstruos y los monstruos en humanos.

‘No me han pagado’

Pedro Sola, conductor de “Ventaneando” es quien ha hecho la voz de Van Helsing y en esta ocasión también es así, sin embargo en el programa que se transmitió este miércoles 12 de enero, aseguró, “no me han pagado, desde cuando la doblé y no me han pagado”.

“Que la iban a estrenar en octubre, y pues no. ¡Ya páguenme lo que me deben! Que la distribuidora cambió y otra vez cambió!” reiteró y sus compañeros se indignaron junto con él.

“De los 50 pesos que me iban a dar, ahora van a ser 25 por la inflación”, argumentó Pedrito, quien comparte elenco con actores como Germán Fabregat, Cristóbal Orellana, Violeta Isfel, Mauricio Castillo, Eduardo y Ricardo Tejedo, Enrique Cervantes y Galilea Montijo.