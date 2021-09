Mario Vargas Llosa revela que religioso abusó de él a los 12 años

De acuerdo al escritor, el abuso se habría dado en el colegio La Salle de Lima, Perú, donde estudiaba, y relata que en ese entonces un religioso francés que era su maestro lo había llevado al quinto piso de la institución donde ellos tenían sus habitaciones, y allí le mostró unas revistas con desnudos de mujeres, para luego el religioso tocar al adolescente Vargas Llosa a la altura de la bragueta:

“El colegio estaba vacío y este hermano me llevó al quinto piso, donde no podíamos entrar los estudiantes del colegio porque era donde tenían los hermanos sus cuartos. Me acuerdo que este hermano, que estaba muy nervioso, muy colorado, sacó de pronto de su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban “Vea”, que eran de desnudos, de bailarinas. Así me dejó completamente desconcertado, yo me eché a llorar y a gritar. Entonces el hermano me abrió la puerta, me dejó salir. Me dijo ‘cálmate’”, dijo el escritor.