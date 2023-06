MasterChef Celebrity 2023: Por un risotto crudo, Jimena Longoria fue la sexta eliminada (Video)

“Y se acabooooooooo!! Gracias MasterChef México por esta aventura que me cambió la vidaaaaaa!! Me estresé, lloré, grité, me emocioné y cociné. Todooooo un reto pero lo disfruté demasiadoooooo!!! Gracias a ustedes que me apoyan en todas mis locuras! Me motivan y me aplauden. Los amooo”, escribió en redes sociales.

ERRORES DE JIMENA LONGORIA EN EL 6° PROGRAMA DE MASTERCHEF CELEBRITY 2023

En el primer reto rápido de la noche, donde los participantes debían preparar la mayor cantidad de crepas posibles en 10 minutos, Jimena sólo logró presentar tres.

Pero su mayor problema fue el exceso de dulce en su relleno de fresa, frambuesa, crema de avellana con chocolate y leche condensada, que dejó a los jueces empalagados y con mal sabor de boca.