‘Me quitan el tiempo’, pide Natanael Cano a fans que no le pidan fotos

El rapero y cantante de “corridos tumbados” recibió miles de críticas tras compartir un contundente mensaje en sus redes sociales, afirmando que sus fanáticos “le quitan su tiempo libre” cuando le piden fotos, por lo que pidió no molestarlo si lo ven en la calle.

Asimismo, aseguró y no haría caso a quien se le acerque fuera de los escenarios, pues su tiempo cuando no está “trabajando” es valioso y muy poco; ante ello, seguidores afirman que a Cano se le ha subido la fama.

“Si me vez patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, que no las doy, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, hahah no funciona así bebés, perdón”, escribió.

En sus historias de Instagram, fue donde el cantautor también rescató que en los conciertos pueden “correr a abrazarlo y besarlo”, asegurando que es ahí donde está su trabajo, en los escenarios.

Mientras, también justifica que “yo también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo, como para ponerme a darle sus felicitaciones”, junto con tres emojis de risa. “Maduren, maduren, es parte del crecimiento de la gente”.

