Niegan la entrada a Lourdes Leon, hija de Madonna a desfile de Marc Jacobs... ¡por llegar tarde! (Video)

Parece que la puntualidad es fundamental sin importar si eres hija de una legenda viviente como Madonna . Y así le pasó a Lourdes Leon quien se perdió de un espectáculo de moda por no llegar a tiempo.

ERA A LAS 6...

De acuerdo a medios especializados este rechazo de entrada es más doloroso para Lourdes porque su madre es una de las figuras más cercanas y ligadas a la marca de moda.

Madona como dice la prensa, “tiene una larga historia” con Marc Jacobs, algo que la misma empresa compartió una vez en un comunicado de prensa.

En el clip publicado por el usuario @mickmicknyc se ve llegar a Lourdes ataviada en un traje de mezclilla y con largas botas blancas, sin embargo su gran look elegido no fue posible de ser lucido en el evento de moda ya que en medio de gritos de fans y paparazis que estaban afuera la negativa de los guardias de la entrada siguió.