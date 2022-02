$!¡No te pierdas estas películas este fin de semana!

Nadie 84%

HBO Max

Año: 2021

Duración: 1 hr 32 minutos

Director: Ilya Naishuller

Mitch Mansell es un padre de familia que aguanta estoicamente y sin defenderse los golpes de la vida. Es lo que llamaríamos un don nadie. Una noche, cuando dos ladrones entran en su casa, Hutch decide no actuar y no trata de defenderse ni a él mismo ni a su familia, convencido de que solo así evitará una escalada de violencia. Tras el ataque, su hija adolescente Blake no oculta su decepción, y su esposa Becca se aleja todavía más. “Nadie” hace una declaración audiovisual sobre las obligaciones familiares impuestas por las convenciones sociales, que abarca esa falsa necesidad de reprimirnos y adaptar nuestra vida a lo que se espera de nosotros y no a lo que realmente deseamos ser. Todos podríamos ser Mitch Mansell, cuando la violencia termina desatándose sin cuartel no nos podemos perder ni un segundo de cada secuencia; lo cual enriquece aún más si cabe las escenas de acción a la vanguardia del medio.