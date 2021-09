‘Nunca he visto 3 mil millones en mi vida’... Inés Gómez Mont se dice inocente en redes sociales

“He guardado silencio en estos días para tratar de entender los hechos que me atribuyen y en concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, expresó.

Dijo que en su vida ha visto la cantidad que señalan recibió de contratos y que le parece injusto la coloquen como narcotraficante o terrorista.

“En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”.

“Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, informó.

Gómez Mont denuncia que se le fabricaron los cargos y dijo sentir temor de las autoridades.

“Tengo además temor fundado en que derivado de este comunicado las autoridades a cargo de mi caso se ensañen más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero n o puedo guardar silencio”, dijo la conductora.

A Inés Gómez Mont se le acusa junto a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por el desvío de 2 mil 950 millones de pesos, a través de contratos asignados directamente que fueron ocupados con empresas fachada que prestaron servicios a la pasada Secretaría de Gobernación.

El despacho contable de Víctor Manuel, habría servido de enlace para que los recursos se transfirieran a las empresas fachada. En dichas operaciones estaría envuelta la conductora.