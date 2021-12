$!‘Nunca me imaginé que iba a querer conocer el mural’, artista saltillense sorprende a Joaquín Cosió con grafiti

Lo sorprendente no solo fue que Joaquín Cosío respondió, sino que horas después fue al lugar donde se encontraba el grafiti y se tomó una fotografía en el muro, la cual compartió el artista en redes notablemente emocionado. VANGUARDIA platicó con ‘Entek’, el artista urbano que dejó sin palabras a Joaquín Cosío.

“Yo ya tenia la intención de pintar algo de él, y el fin de semana fui a un festival en Monterrey donde reunieron a grafiteros de todo México, al cual fuimos invitados otros compañeros de aquí de Saltillo y yo. Ahí me decidí a hacer el mural de Joaquín, con la intención de diferenciarme un poco de otros artistas, ya que era un evento con participantes de mucho nivel. Yo hice a este personaje conocido, puede decirse que es hasta un poco bizarro, a la gente le llamaba mucho la atención cuando pasaban por el muro, decían: Mira esta pintando al ‘Cochiloco’”, dijo el artista en entrevista.

Sobre el alcance de su obra, ‘Enek’ aseguró que jamás pensó que el actor viera lo obra, mucho menos que la conociera. “Nunca me imaginé que iba a querer conocer el mural o que lo iba a ver, lo que detonó todo fue que un primo subió la foto a Twitter y lo etiquetó, porque yo no tengo ningún vínculo con él, ni en redes sociales ni nada. Fue así como se enteró y con la suerte de que estaba en Monterrey, lamentablemente cuando comenzó a preguntar dónde estaba el mural nosotros ya nos habíamos regresado a Saltillo, por lo que no llegamos a conocerlo”, señaló.