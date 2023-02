Quedan sus películas para no olvidar a Bruce Willis

Poco a poco, sin darse cuenta, se le fue olvidando que su familia lo ama. Llega el momento en el que no es capaz de reconocer a aquellos por los que hubiera dado la vida. Los lugares felices, los tiempos queridos, los sabores favoritos ya no tienen registro en su memoria. Tampoco hay rastro de los olores, de las imágenes ni de las canciones que han dado lugar a la persona que está dejando de ser.

¿Dónde están las palabras que ya no puede decir? Entre la niebla que se apoderó de su entendimiento, dijeron adiós para siempre y no las va a extrañar, porque ya no las necesita. Llora y se ríe sin motivo. Con frecuencia derriba el vaso de refresco en la mesa... y se enciende la alarma.