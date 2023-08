Reaparece Sergio Corona; niega haber sufrido infarto, pero sí fue hospitalizado

La tarde de este jueves las alarmas se encendieron cuando se dio a conocer que el primer actor Sergio Corona había sido hospitalizado de emergencia a causa de un infarto. Aunque se dijo que Corona ya había sido dado de alta y se encontraba recuperándose en su casa, su estado de salud seguía sin conocerse.

Durante una charla exclusiva con El Universal, el protagonista de ‘Como Dice el Dicho’ aseguró que estaba en reposo en su casa y descartaba que haya sufrido un infarto, tal como se divulgó desde la tarde del jueves.

”Fue una combinación de malestares físicos, no llegó a infarto, pero inmediatamente el doctor me checó y vio que no era complicado. Estuve en el hospital tres días, ya salí y he estado en reposo una semana y media”, dijo.

SU PASE POR EL HOSPITAL

Sergio adelantó que será la próxima semana cuando retome sus actividades, por ahora se encuentra bajo tratamiento médico y con una serie de ejercicios que le están ayudando a tener movimientos en sus brazos, manos, cuello, pies y rodillas.

”Poco a poco me lo llevo y haciendo caminatas aquí en mi casa, ya estoy bien afortunadamente, ya me recuperé. Ya me siento tan mucho mejor que la semana que entra ya recupero mi actividad”.

”No sé ni cómo calificarlo; pero me checó el doctor, no me dio nada como si fuera infarto, no me prohibió cosas, solamente he estado recuperándome. Me pidió hacer ejercicio modesto y estar con una señorita que me atienda y con ella hago los ejercicios, no estoy privado de comida, ni de nada”, aclaró el icónico actor.

Hace unos meses Corona se presentó en el ‘Programa Hoy’ para celebrar un reconocimiento que recibió su programa en Estados Unidos, por su audiencia y casi 13 años de duración al aire.

Con información de El Universal.