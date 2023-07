Resulta y resalta que Wendy Guevara sufrió su primera nominación en La Casa de los Famosos... ¿Qué prometió el Team Infierno si el público la salva? (video)

Tras la cena, Poncho De Nigris y Sergio Mayer se enfrascaron en una discusión porque parece que Jorge Losa quiere unirse al Team Infierno. “No lo anden incluyendo que se quiere vestir de mujer con nosotros. No somos amigos, somos Team Infierno contra Team Cielo”, explotó el influencer.

“Si salgo el domingo los incluyen. Mientras yo esté no los metan, son otro cuarto. Yo si tengo la camiseta bien puesta del team, no los incluyan cuando ya estamos en una recta final importante” .

¿CÓMO VOTARON LOS FAMOSOS?

• Apio Quijano: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

• Bárbara Torres: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Apio

• “Barby” Juárez: 2 puntos contra Wendy, 1 punto contra Emilio Osorio

• Emilio Osorio: 3 puntos contra Jorge, 2 puntos contra Bárbara

• Jorge Losa: 2 puntos contra Poncho, 1 punto contra Sergio

• Nicola Porcella: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

• Poncho de Nigris: 2 puntos contra Jorge, 1 contra Bárbara

• Sergio Mayer: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

• Wendy Guevara: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

¿CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2023?

Ingresa a la página oficial de La Casa de los Famosos México 2023 o escanea el código QR que aparece en las transmisiones.

Si eres suscriptor de Vix+, puedes votar hasta 10 veces.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES ELIMINADOS?

• Marie Claire Harp. PRIMERA ELIMINADA

• Sofía Rivera Torres. SEGUNDA ELIMINADA

• Ferka Quiroz. TERCERA ELIMINADA

• Raquel Bigorra. CUARTA ELIMINADA

• Paul Stanley. QUINTO ELIMINADO

WENDY GUEVARA SE EMOCIONA EN SU PRIMERA NOMINACIÓN EN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’

La influencer Wendy Guevara fue, por primera vez, nominada en el reality show ‘La Casa de los Famosos’. Luego de obtener únicamente dos puntos por parte de Mariana ‘Barby’ Juárez en una votación inédita cara a cara.

En el confesionario posterior a la nominación, Wendy Guevara se sinceró sobre su sentir con relación a la nominación cara a cara de esta noche.

“Me siento muy nerviosa por mi primera nominación, que puede ser la primera y la última”, explicó. “Me entra emoción porque puedo ver a mi familia, a mis amigas”, agregó.

“Me sorprende pero siempre me imaginé”, dice. “Llegó el día, pero no, nunca me confié ni estoy confiada porque es parte del juego, y lo que venga”.

“Estuvo interesante y me daban más nervios cuando di mis números a Jorge y a Bárbara”, expone. “Me puse muy nerviosa, está muy padre eso de cara a cara”, externa.

Asimismo, la influencer aseguró que no hubiera cambiado su manera de nominar, debido a que le es fiel al equipo del ‘Infierno’.