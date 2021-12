‘Se les avecinan millonarias demandas’, asegura periodista sobre Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House

En los últimos días el libro de Anabel Hernández, “Emma y Las Otras Mujeres del Narco” ha sido motivo de controversia, la autora lo presentó formalmente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero hay detractores al respecto, como el analista, periodista, jurista y académico del ITAM Javier Tejado Dondé, quien en su columna para SDP de la semana anterior escribió:

“Uno esperaría que un libro publicado por una de las editoriales más grandes y prestigiadas del mundo, Penguin Random House, tuviera cierto rigor en lo que en él se dice, pero de una rápida leída, es evidente que lo publicado por Anabel Hernández en su más reciente libro no es serio y está plagado de errores”.

Y continúa, el columnista, “En esta publicación se señala que muchas personalidades del medio artístico tienen algún tipo de relación con el narcotráfico. En el libro se menciona, entre otros, a Marcela Rubiales, Galilea Montijo, Ninel Conde, Arleth Terán, Freddy y Germán Ortega, Elí Castro, Alejandra Guzmán, Zoyla Flor, Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil, Alicia Machado, Charly López, Silvia Irabien, Lucha Villa, Andrés García y hasta a Juan Gabriel. Además de varios grupos musicales como El Recodo, Los Cadetes de Linares, Banda Limón y Torrente, entre otros”.

Si algo ha distinguido a las publicaciones de Anabel Hernández es su conocimiento sobre los mandamaces del crimen organizado en nuestro país y en el caso particular de esta última publicación, la autora ha contado sobre conversaciones telefónicas que mantuvo con Emma Coronel.

No obstante, Tejado Dondé explica que Anabel Hernández, “Habla en cada capítulo de varias mujeres y de la información que supuestamente las vincula con el narco. Solo me interesó leer a detalle el capítulo de quien es mi amiga Galilea Montijo. No me quedaron ganas de leer ningún otro capítulo, pues el libro contiene puros señalamientos falsos que será fácil probar son inventos de la autora”.

Y sigue, “Por ejemplo, señala que el esposo de Galilea fue suplente en el Congreso de la Ciudad de México de un legislador que fue investigado por “trata de mujeres”. En las actas del Instituto Electoral de la Ciudad de México queda claro que Fernando Reina nunca fue legislador titular, ni suplente de nadie, nunca, en la Ciudad de México”.

El académico ahonda nuevamente, “Luego, la autora vuelve a equivocarse al señalar que Galilea dijo que su marido se iba de suplente del diputado Tonatiuh González al Congreso de la Ciudad de México. La realidad es que es diputado federal suplente, pero del Congreso federal y no de la Ciudad de México y su titular, desde luego, no es el señor González, es Lázaro Jiménez. No le atinó a nada. Con haber checado las listas de los diputados electos, mismas que están en el portal en línea del INE, habría obtenido los datos correctos”.