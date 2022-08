Sergio Mayer Mori se encuentra en el ojo público, después de que su ex pareja, Natália Subtil, lo acusara de desatender a su hija y presuntamente no darle pensión alimentaria. Así, tras dichas declaraciones, el actor del nuevo reboot de “Rebelde” rompió el silencio para defenderse.

“Creo que ya van muchos años de lo mismo, si estuviéramos en 2017 entiendo el morbo, lo único que no puedo entender al respecto de Natalia, es eso, no piensa en cómo esto le afecta a Mila”, recalcó.

“Muy enamorado, yo llevo cinco años enamorado completamente de ella y creo que no va a cambiar eso nunca, si algo me preguntaban de ejemplos a Mila, yo creo que eso es un ejemplo hermoso de lo que le querría dar a Mila, que vea que yo tengo una familia y que yo tengo una relación estable y que yo amo a mi pareja y que la ama a ella también”, puntualizó.

“Lo que pasa es que ya lleva dos meses sin buscarla, lo cual me tiene triste y no por mí, sino por mi hija, que no se merece esto. No le escribe para nada. Él lleva nueve meses viviendo en España y hasta hace dos, Mila seguía hablando con él; cada vez que iba camino a clases, a las 7 de la mañana, le marcaba a su papá, porque allá donde vive eran las 2 de la tarde. Pero eso ya no ha ocurrido, ya no le marca”, comenzó a relatar la actriz.

Natalia aseguró que si ha buscado al joven actor, por el bienestar de la menor, sin ningún tipo de interés amoroso, sin embargo todo ha sido fallido. Incluso la actriz llegó a tener contacto directo con la nueva pareja de Mori, quien en un principio sí le respondía, pero la ausencia también llegó.

Publicidad