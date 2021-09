‘Sejodioto’, ‘My Universe’ e ‘Imposible Amor’, los estrenos musicales de esta semana de Karol G, Coldplay y Maluma

La colombiana siguen conquistando el género urbano, y ahora lanzó su nuevo tema el cual está lleno de referencias a algunos episodios que ha vivido en las últimas semanas y meses. La artista fusiona nuevos sonidos dentro de las bases rítimas del reggaeton, habiendo sido producido por Ovy on the drums. El video musical se grabó en la ciudad de Los Ángeles y dirigido por Collin Tilley quien dirigió los videos de “Bichota” y “Location”. En esta ocasión llevó a Karol G junto a sus amigas a un recorrido por la ciudad y el desierto, combinado con sensuales imágenes de la cantante bailando sobre su motocicleta y posteriormente junto a su grupo de bailarinas, culminando este viaje en un strip club, dónde a través de sus imágenes este director logra reflejar el poder y libertad de cada una de ellas posee, sin la necesidad de tener a una pareja sentimental al lado.

‘My Universe’

Coldplay y BTS

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10

¡Por fin! Todos esperaban su lanzamiento y al fin se ha hecho realidad. La banda británica presenta así el segundo sencillo de su próximo disco “Music Of The Spheres”. En esta ocasión se unen a la exitosa banda de K-Pop para dar vida a un tema en inglés y coreano que ha sido compuesto por Coldplay y los propios BTS. “My Universe” representa una fusión nunca antes vista, ya que une lo más actual de la música pop de oriente y los acordes de rock de una banda que tiene más de dos décadas de carrera en el medio artístico. “Music of the Spheres” se lanzará oficialmente el próximo 15 de octubre, asimismo, el video en YouTube incluye la letra completa de la canción. Cabe mencionar que un documental sobre dicha canción se estrenará antes de finalizar el mes.