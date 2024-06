Primera Presidenta de México y científica: Así describen periódicos del mundo a Claudia Sheinbaum tras ganar elecciones de 2024

En un hecho histórico, Claudia Sheinbaum ha sido elegida como la primera mujer presidenta de México, un acontecimiento que ha resonado a nivel mundial y ha sido destacado por varios de los medios de comunicación más importantes. La noticia de su triunfo en las elecciones federales de 2024 ha captado la atención global, subrayando la relevancia de este evento en la política mexicana y en la representación de género en el ámbito gubernamental.

La prestigiosa revista científica NATURE destacó en su titular: “La próxima presidenta de México será una científica”. Este reconocimiento pone en relieve la trayectoria académica de Sheinbaum, quien es doctora en ingeniería energética y ha trabajado extensamente en temas de cambio climático, resaltando la importancia de la ciencia en su carrera política.

El THE NEW YORK TIMES también abordó el resultado de las elecciones con un titular contundente: “México otorga mayor control a la izquierda”. El medio señaló que “una victoria aplastante marcará el comienzo de la primera mujer presidenta”, subrayando el impacto del triunfo de Sheinbaum en el panorama político del país. Aunque el conteo de votos continuaba, el periódico aseguró que no había duda de que el partido gobernante, Morena, dominó las elecciones del domingo.