¿Y si las momias despiertan? El éxito de una serie de ciencia ficción y comedia mexicana

¿Te imaginas acudir al Festival Cervantino y enterarte que las Momias de Guanajuato han cobrado vida y deambulan por la ciudad? Pues esto es posible gracias a la la primera serie producida por ‘Propaga Fuego’ de TelevisaUnivision para la plataforma ViX. Ahora bien, ¿esta trama te da algo de risa o te da escalofrío y terror?, pues ambas reacciones son bienvenidas porque ‘Pinches Momias’ es una serie que mezcla ambos géneros de una manera magistral y además le da una vuelta de tuerca a estas emblemáticos personajes del folclore mexicano, los dota de vida y los vuelve una amenaza que sólo puede ser combatida por un grupo de adolescentes que, de ser unos simples mortales, podrían convertirse en los héroes de una serie prometedora que rescata las leyendas de un país que se ríe de la muerte y tiene una debilidad por lo macabro. VANGUARDIA habló con Xiunel González y Adrián Vázquez, quienes además están arropados de un gran elenco comandado por Rafael Inclán (Nicotina), Luis Fernando Peña (Amar te duele), Carlos Aragón (Kilómetro 31) y Diana Bovio (Mirreyes vs godínez). El elenco juvenil está conformado por Daniel Abrego, Rogelio Cruz, Saak Figueroa Bórquez, Berenice Jonguitud (Sobreviviendo mis XV) y Laura Wedel. El papel le llegó a Xiunel, literalmente caído del cielo, pues hizo el casting sin esperar mucho, pues jamás había tomado clases de actuación y se terminó quedando con uno de los protagónicos. González personifica a Simba, un personaje que, junto a otros adolescentes, tiene la tarea de salvar a su ciudad del caos, la destrucción y la muerte cuando estas emblemáticas momias cobran vida y se convierten en una amenaza para una ciudad que se ha vuelto referente turístico gracias a estos seres de ultratumba.

Y es que es curioso que las momias hayan vuelto a salir caminando, luego de que fueron enfrentadas y derrotadas por “Santo, el Enmascarado de Plata” en una película setentera que se ha vuelto de culto y en los cineclubes de Francia aún la presentan como lo mejor del cine surrealista mexicano. Xinuel, quien nació hace 17 años en León, Guanajuato, pudo conocer a las momias hasta hace unos meses que viajó a la capital con algunos familiares. En ese momento no se imaginaba que iba a protagonizar una serie y mucho menos, que esos cadáveres momificados cobrarían vida y se iban a convertir en sus enemigas a vencer. Claro, el novel actor sabía de la existencia de las momias y eran parte de su cotidianeidad, además estaba enterado que hasta el propio Tim Burton vino a recorrer el museo que congrega a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Y es justo durante el Festival Cervantino en que Guanajuato se llena de turistas, cuando las momias cobran vida y están dispuestas a aterrorizar a quienes aman pasear por las callejones empedrados de esta ciudad que es el marco perfecto para contar una historia de miedo, comedia y aventuras adolescentes: “Las Momias de Guanajuato siempre han sido un gran atractivo para quienes visitan el Estado, pero creo que la serie va a colaborar a atraer a más turistas. No me lo vas a creer pero yo hasta hace poco visité el museo con unos tíos, porque ya se me hacían parte de la cotidianeidad, la muerte es parte de nuestra cultura, ya ni siquiera nos aterroriza ver unos cuerpos momificados”, comenta Xinuel, quien no puede ocultar el asombro de formar parte de este proyecto que fue filmado a unos pasos de su tierra natal.

Y aunque Xinuel ama el oficio y quiere seguir preparándose, su encuentro con el mundo de la actuación se dio de manera casual cuando Amat Escalante lo eligió para participar en la película “Perdidos en la Noche”, un filme que a la usanza de este director, coloca en las marquesinas a grandes nombres y personalidades de la actuación en el país, junto al rostro de nuevos valores que jamás se habían parado frente a una cámara. Xinuel hizo el casting porque se topó con un “flayer” que traía el nombre del director y como si se tratara de un volado, se decidió a hacerlo. Amat vio algo en él, lo miraba profundamente durante el casting y terminó quedándose en esta película que hace crítica social y que ya ha recorrido prestigiosos festivales alrededor del mundo. Igual le pasó con “Pinches Momias”, un proyecto para el que hizo casting sin esperar mucho y de nueva cuenta su carisma, la forma en la que la cámara lo adora, su intuición y el perder el miedo escénico al hacer obras amateur para su iglesia, lo llevaron de nuevo a quedarse con un personaje, pero esta vez coprotagónico. “Mi personaje es muy interesante, se llama Simba y es un adolescente medio malandro que roba a los turistas, no le gusta ir a la escuela y no sabe qué quiere de la vida. Es un personaje con el que me identifiqué mucho porque me pareció muy real y me encantó cómo al inicio es impulsivo, pero va evolucionando conforme se desarrolla la trama, podemos ver cómo le encuentra de pronto sentido a la vida y pasa de ser alguien muy introvertido y se convierte en un líder natural. Además Simba tiene una hermandad muy fuerte con sus amigos, los siente como parte de su familia y todo por lo que él lucha y arriesga su vida, no es por salvar a la ciudad del terror de las momias, sino por la lealtad que lo une a los hermanos que le regaló la calle, el barrio”.

Pero por qué un grupo de adolescentes revoltosos que andan todo el tiempo en bicicleta terminan siendo la única esperanza de acabar con esos seres que salieron de sus tumbas para sembrar el terror en las calles de la ciudad: “Porque somos los que desatamos el caos. Mi personaje forma parte de un grupo de adolescentes que tiene la intención de robar algo que valga la pena y escapar de una ciudad donde no pasa mucho. Así acordamos ir por un tesoro que se encuentra en las catacumbas del panteón que van directo al Museo de las Momias, pero gracias a un conjuro, logramos revivir a estos seres de ultratumba y ahora el reto es encontrar la manera de regresarlas para que sigan descansando y regrese la paz”. Xinuel, quien no cree en la casualidad, está consciente de que llegó de una manera muy sencilla al mundo de la actuación, ahora vive en Ciudad de México y forma parte de la agencia MM: Agency del coahuilense Mel Mendoza. Flechado por este arte que asegura, te atrapa y no te suelta, el actor dice estar listo para hacer carrera, entrar a talleres, agarrar tablas en teatro y dar el brinco hacia el cine. Por lo pronto le hacía ilusión que su familia se reuniera en su natal León para el estreno de una serie que no se cansa de repetir: “Les va a encantar, es una serie para toda la familia que te atrapa de inmediato. Además tiene un ritmo muy interesante, porque mete comedia, pero el terror siempre está presente, las dos se combinan perfecto y todo se vuelve una gran aventura. Además no siempre vemos retratada nuestra cultura, historia y tradiciones en pantalla”.

Una aventura surrealista en la que Xinuel comparte créditos con Adrián Vázquez, un actor de oficio que tiene ya una larga trayectoria en teatro, cine y televisión y cuyo personaje, un exsacerdote retirado y teporocho, termina siendo cómplice y guía de este grupo de jóvenes que ven en él, al “loco” que los puede salvar del caos en que metieron a toda la ciudad. “Es un lujo trabajar al lado de Adrián Vázquez. Él me invitó a ver ‘Wences y Lala’, una obra hermosa y en los descansos de la filmación todo el tiempo le hacía preguntas como cuál es la diferencia entre hacer teatro y luego estar frente a una cámara. Adrián me decía ‘vamos a concentrarnos en la escena y terminando platicamos’ y me daba unas lecciones que nunca voy a olvidar. Fue muy chido trabajar con actores con tanta trayectoria y que además me ayudaran a construir mi personaje y hacerlo de forma divertida. Solo al verlos actuar hacía que me pusiera más las pilas, imagínate ver a Rafael Inclán en acción, eso no te lo da ninguna escuela de actuación”.

Ponía mi voz grave y les decía que atrás había gente partiéndose la madre para que en pantalla todo funcionara perfecto”.

Adrián Vázquez, quien interpreta a Curiel en la serie, comenta que llegó a poner orden y hacerse el duro ante este grupo de jóvenes que todo el tiempo querían improvisar y se tomaban la actuación como un juego: “Ponía mi voz grave y les decía que atrás había gente partiéndose la madre para que en pantalla todo funcionara perfecto. Seguro que para ellos era el señor odioso que les pedía tomarse las cosas en serio”. Pero ya en corto y con ellos pidiendo consejos detrás de cámara, Adrián se convirtió en un cómplice que nunca dejó de hablarles de congruencia, amor por el oficio, el privilegio de darle vida y voz a un personaje y sobre todo de gozar este trabajo por el que él ha dado la vida.

Yo les hablaba y les hacía énfasis en que filmar es un arte muy colaborativo donde todos debemos contribuir a que se cuente de la mejor manera una historia, de preguntarnos qué quiere el director, el escritor de nosotros, como actores. Mi personaje es un exsacerdote al que los chicos le piden ayuda para regresar a las momias a su lugar de origen", comenta Adrián, quien además está por estrenar en la Ciudad de México una nueva temporada de una obra que le ha granjeado premios y el aplauso de pie del público y la crítica especializada: "Wences y Lala", en la cual se estrenará como copratoagonista, la talentosa Fátima Molina. Un exsacerdote mariguano y teporocho es a quien este grupo de adolescentes se acercarán para encontrar un aliado: "Se trata de un personaje políticamente incorrecto al que el director Santiago Limón me dejó meterle de mi cosecha. Además me encanta que esta serie apuesta por una audiencia jóven y todos contribuimos a crear una comedia de terror bastante ligera e irreverente".

Elenco de lujo Xiunel Castillo Novel actor que debuta en agosto 2023 en las series con el proyecto Pinches Momias, bajo la dirección de Edgar Nitto y Santiago Limon. Dicha serie será transmitida en Vix.Su primera incursión fue en el cine bajo la dirección de Amat Escalante en la película Perdidos en la noche. Cinta aclamada en el Festival de Cannes.Protagoniza por igual el nuevo proyecto cinematográfico de Arturo Santana. La patineta rota.Es oriundo de León, Guanajuato y tiene 17 años. Adrián Vázquez Es uno de los mejores exponentes actorales en la actualidad en la escena teatral, series y cine. Así como director, dramaturgo y productor Teatral.Es egresado de la Universidad Veracruzana y Director General de la Compañía Los tres tristes tigres.Originario de Tijuana, Baja California. Es el creador y actor de la puesta en escena Wences y Lala que lleva varios años en cartelera en la cdmx y a lo largo del país. Y otras puestas como Algo de un tal Shakespeare, Los días de Carlitos, El hijo de mi padre.Nominado a mejor actor por la academia de cine mexicana por la cinta Polvo. Ha participado en innumerables proyectos como la película Ruido, Corazonada, El Guau, Cosas imposibles, Placa de acero, Todo mal, Pura sangre, Elysium, Atrapen al gringo, entre otras.Series como Los enviados, Natural born narco, Guerra de vecinos Falco, Crónica de castas, Sincronía, entre otras

Las reglas de las momias 1.- No pueden morir, ya están muertas. Pueden golpearlas, despedazarlas, quemarlas, balearlas o explotarlas, pero a lo mucho, solo serán detenidas provisionalmente. La única manera de pararlas definitivamente es dales cristiana sepultura. 2.- Odian el Sol, porque las hace sufrir. Por eso no se mueven durante el día. Prefieren estar en lugares oscuros y cerrados y esperar a la noche. 3.- Solo atacan cuando las atacan. En un principio parecerá que son violentas como zombies, pero la realidad es que siempre atacarán en reacción a un ataque. 4.- Siguen a aquel que hizo el ritual para despertarlas. En este caso, quien lo completó fue Simba, pero no se dará cuenta del poder que tiene sobre ellas hasta que pasen algunos días.

