¿Tan rápido se acabó el amor? Belinda luce feliz en Instagram y Nodal... ¿con nueva novia?

Al parecer la supuesta novia de Nodal se llama Aurora Cárdenas, quien es agente inmobiliaria e influencer, dueña de una empresa llamada ‘I Did It For You’, en la que se encarga de poner en venta o renta inmuebles de lujo. Asimismo, en sus redes sociales asegura que tiene certificaciones Máster en ventas globales y diplomados especializados en Bienes Raíces y estrategias. Además, cuenta con el reconocimiento de grandes empresas debido a que ha sido una de las mejores vendedoras en distintos años.

A la vez, la joven se desempeña como influencer. En sus redes sociales tiene poco más de 100 mil seguidores, a los que les muestra su estilo de vida, gusto por la moda y los viajes. Pues segura que la belleza y la inteligencia no están peleadas.

Además, Nodal compartió, una transmisión en Twitch, que pronto lanzará la canción ‘Por el resto de tu vida’, la cual grabó hace meses junto a su entonces novia. Pero ahora la interpretará con la argentina Tini Stoessel, lo que sorprendió a sus seguidores y molestó a los fans de Belinda.