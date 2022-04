Transfobia, censura y reemplazos, las polémicas que giran en torno al estreno de ‘Animales fantásticos: Los Secretos de Dumbledore’

Tras finalizar la saga de Harry Potter y dar por concluida la historia del mago más famoso de todos los tiempos, los fanáticos se preguntaron ¿qué seguirá ahora?, pues el universo de fantasía creado por J.K Rowling nos dejó encantados cual si de un hechizo de magia se tratara.

Por suerte las dudas fueron fueron despejadas en el 2014, cuando The New York Times confirmó que se realizaría la adaptación de la historia llamada Animales fantásticos y dónde encontrarlos, y no sería únicamente una película, sino que tendríamos una trilogía completa dedicada a esta nueva y complementaria historia del universo de Harry Potter.