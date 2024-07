Fernando Villegas y cómo un jugador de beisbol es profeta en su propia tierra con Saraperos de Saltillo

Ville lo da todo. La gente lo sabe. Se lo reconoce. El jardinero derecho de los Saraperos de Saltillo cursa su cuarta temporada en la Liga Mexicana de Beisbol con el club de su ciudad natal. Y si por él fuera, aquí se queda toda la vida buscando y trayendo campeonatos para su casa. No es exageración, Fernando Villegas Luna no sabe de exageraciones. Para él no hay otra opción que no sea darlo todo. Por eso sus números. Por eso sus récords. Por eso su fanaticada.

En agosto de 2023, el pelotero de 25 años se convirtió en el sexto cañonero en la historia de Saraperos en ganar el título de bateo, con promedio de .390, y el primero nacido en México que lo logra con el equipo autodenominado como “El Dragón del Norte”. Ese mismo año, el Comité Elector de Nominaciones Especiales lo nombró el Jugador Más Valioso de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol. Eso lo convirtió en el primer Sarapero en recibir el premio MVP desde Kit Pellow, en 2008. Por cierto, cuando Saraperos se adjudicó el Bicampeonato 2009-2010, el hoy número ocho de los saltillenses tenía 12 años. Sabe lo que se siente ser campeón como afición, y ahora quiere ser él quien lo viva como protagonista desde el diamante. Tiene más beisbol que sangre en las venas. Su papá, Fernando Villegas, fue parte del staff del club local y le presentó este deporte, lo enamoró de él. A los 14 años se sumó al campamento de la novena saltillense, en 2013 fue firmado y a los 19 años se integró a las sucursales de Piratas de Pittsburgh. En 2021 regresó a la capital coahuilense, cual hijo pródigo determinado a conquistar cuanto se le ponga enfrente. Hoy platica con Vanguardia más allá de la caja de bateo y nos conecta con una faceta que no vemos a diario. Puedes leer el resto de las entrevistas que hemos publicado en A La Vanguardia, dando clic en este enlace. ¡Encontrarás perfiles increíbles!

La gente te quiere, viene al estadio por ti, ¿cómo te sientes con ello? ¿Te incomoda, te gusta, te motiva, te provoca nervios?

Para nada me va a incomodar eso. Es una motivación extra para mí. Como saltillense, mucha gente con la que jugaba de niño y en la escuela vienen a verme y me saludan. Para mí es una emoción y motivación extra en cada juego.

Tienes una historia ligada al beisbol con tu papá formando parte de Saraperos, ¿por qué seguiste por el beisbol en lugar de dedicarte a otra cosa?

Crecí en el beisbol, viendo a mi papá, a familiares jugar en el rancho. Como mi papá jugó beisbol profesional, desde niño crecí con ese sueño, queriendo estar en Saraperos de Saltillo.

Inicié en las Ligas Pequeñas, como todo niño puede soñar. Llegó un momento de mi vida donde dije: “quiero jugar beisbol profesional”, y desde ahí fue donde agarré esa motivación.

Desde niño crecí con ese sueño, queriendo estar en Saraperos de Saltillo.

¿Por qué es importante jugar beisbol?

Para mí es muy importante jugar beisbol porque es algo que me apasiona, que disfruto hacer y que me ha regalado muchas cosas, bonitos momentos. Es importante porque he aprendido demasiado y por las amistades que he hecho.

¿Qué significa Saltillo para ti?

Saltillo es mi hogar, mi casa, donde crecí. Y decir que estoy jugando con el equipo profesional de mi casa es algo que me llena de orgullo.

Has visitado muchos estadios y has conocido muchas aficiones, ¿qué hace especial a la afición de Saltillo?

La afición de Saltillo es muy apasionada. He visitado muchos estadios, incluso hasta estadios de Estados Unidos y otros extranjeros, y creo que lo que diferencia a Saltillo es que la gente es muy apasionada, aquí están día con día. De verdad nunca dejan a deber. Juego que sea y como vaya el partido, la afición aquí está apoyando hasta el último out. Es algo que se da a notar muchísimo.

He visitado muchos estadios, incluso hasta estadios de Estados Unidos y otros extranjeros, y creo que lo que diferencia a Saltillo es que la gente es muy apasionada, aquí están día con día. De verdad nunca dejan a deber.

En tu opinión, el bicampeonato de 2009-2010, ¿es una ilusión por la que se lucha o un fantasma que se arrastra?

Claro que se sigue ese sueño. Yo crecí en eso, vi esos campeonatos. Yo como jugador ahora de Saraperos de Saltillo y más que nada saltillense, me gustaría quedar campeón con el equipo de casa. Sería el sueño más grande que podría tener.

Claro, es difícil, el beisbol nunca va a ser fácil. Pero algún día puede pasar si nosotros seguimos con un buen enfoque, las cosas se pueden dar, esto es beisbol.

Las estadísticas te respaldan, fuiste al Juego de Estrellas, eres jonronero, la afición te adora, ¿te consideras profeta en tu propia tierra? Dinos por qué.

Creo que las cosas se me han dado gracias a Dios. He tenido el apoyo de la afición, de mi familia ni se diga. Nunca podré decir que yo lo hice solo porque he tenido mucho apoyo detrás de mí.

Ahora venir y tener estos números, darle un gran espectáculo a la afición y que la afición me apoye cada vez que entro a la caja de bateo, que me anuncian y toda la afición gritando, son de las satisfacciones más bonitas que puedo sentir y eso quiere decir que estoy haciendo un gran trabajo.

En 2018 platicamos y me comentabas que tu sueño era darlo todo y llegar a Grandes Ligas, ¿el sueño se mantiene, se cayó, ha cambiado?

Siempre es el mismo enfoque. Creo que podemos decir que hoy es un tanto difícil quizá porque ya pasa la edad. Pero en el beisbol pueden pasar muchas cosas, nunca sabes en qué momento puede venir a verte un scout y puedes dar el partido de tu vida, y ese mismo día te puedes ir a Estados Unidos otra vez.

Nunca se pierden esas ilusiones, la esperanza es lo último que muere y día con día salimos a darlo todo, a disfrutar. Pasará lo que tenga que pasar.

Nunca sabes en qué momento puede venir a verte un scout y puedes dar el partido de tu vida, y ese mismo día te puedes ir a Estados Unidos otra vez.

Muchos niños tienen el sueño de ser estrellas del beisbol, ¿por qué crees que es importante que los niños jueguen beisbol?

El beisbol te enseña muchas cosas. A mí me ha enseñado mucha disciplina, paciencia, madurez. Quién se imagina que a los 15 años ya tenías que aprender a andar solo por varias ciudades. Muchas cositas así te las enseña el beisbol. El beisbol es un deporte muy bonito que te va a dar demasiado siempre y cuando tú le des al beisbol.

Cuando empezaste a jugar, ¿quién era tu ídolo?

Puedo decir que mi papá. Claro, he tenido ídolos de Grandes Ligas como en ese entonces me gustaba mucho cómo jugaba Álex Rodríguez. Pero al que siempre vi fue a mi papá, aprendí mucho de él. Me enseñó todo lo que sabe.

¿Te consideras hoy un ídolo o un ejemplo para las nuevas generaciones?

Pues me ha tocado, y algo que también es una motivación extra, es salir o andando en un centro comercial y que llegan muchos niños que me reconocen y que me llegan a decir: “yo quiero ser como tú algún día” o “eres mi ídolo”. Me refleja todo el trabajo que se ha dado, que me veo reflejado en esos niños cuando yo dije: “yo quisiera ser”. Y ahora me toca representar eso y me llena de mucha emoción y felicidad.

¿Cómo es el día de Fernando Villegas?

Es una rutina. Llego al estadio desde la 1 o 2 de la tarde. Bateo y hago ejercicios extra y luego la práctica. Tengo una hora libre, como algo. Mi rutina es llegar a mi locker, me cambio y me pregunto cómo quiero salir hoy, qué me pongo, si una tape, una manga. Y lo más importante, antes de salir, es hacer una oración. Y ya de ahí concentrado a darlo todo. Ver quién va a tirar del equipo contrario. Obviamente te pones a estudiar un poco del rival y ahora sí, estar listo y a darlo todo.

Llegan muchos niños que me reconocen y que me llegan a decir: ‘yo quiero ser como tú algún día’ o ‘eres mi ídolo’. Me refleja todo el trabajo que se ha dado, que me veo reflejado en esos niños.

¿Con qué te quedas del Juego de Estrellas 2024?

Con todas las estrellas que fueron a ese juego. Me refiero a que yo de niño, qué me iba a imaginar compartir campo con Robinson Canó o enfrentarme a un pitcher que haya ganado el Cy Young, que es Trevor Bauer, que está haciendo un tremendísimo trabajo, o a Didi Gregorius, que también lo veías jugando con Yankees.

Y ahora estás compartiendo campo con ellos, estás compartiendo el vestidor, el locker. Un muchacho de aquí de Saltillo, imagínense todo eso. Yo me quedo con esa satisfacción de grandes estrellas ahí.

¿Qué sientes cuando sales de México para representarlo en beisbol?

Es un orgullo porque representar a México es de las cosas más bonitas que te puede pasar. En algún momento dije: “yo también quisiera ir a un mundial a representar a México” y cuando se dan las oportunidades y estás ahí, que te pones el jersey, la gorra de México, y sales a representar a tu país, es donde tú mismo dices: “voy a dar el 100% por mi país”.

¿Cuál es el momento más feliz que te ha dado el beisbol y cuál el más amargo?

El momento más feliz que me ha dado el beisbol... bueno han sido varios. Pero con los recuerdos que más me quedo es cuando gané el Novato del Año en la Liga Mexicana del Pacífico, cuando quedé campeón bateador que fue el año pasado, y posteriormente nombrado el MVP.

Esos han sido los logros más bonitos que me ha dado el beisbol.

Y algo amargo que pueda decir, realmente en esto del beisbol vas a tener momentos muy duros y muy difíciles porque así es el beisbol, pero todo esto es un aprendizaje muy bonito. Así que de todo lo malo, agárralo, aprende de eso y sal al día siguiente.

Otros recuerdos que también son de los bonitos que he tenido, es cuando he sido campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, de la Serie del Caribe y ni se diga los Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales. Es una infinidad de momentos bonitos que me ha dado el beisbol, pero con esos me quedo.

Es un orgullo porque representar a México es de las cosas más bonitas que te puede pasar.

¿Quién es y qué hace Fernando Villegas fuera del beisbol?

Fuera del beisbol, ya que tengo a mi niño llego a estar con él, a cuidarlo, pasar momentos con mi familia. Voy al rancho con mi gente. Son momentos de relajación para mí.

¿Dónde se ve Fernando Villegas en 10 años?

En 10 años esperemos seguir aquí con Saltillo, con Saraperos. Esperemos, primeramente Dios que haya salud y seguir dándole un gran espectáculo a la afición de Saltillo.

¿Algo más que quieras agregar?

Un saludo a toda la afición, a toda mi familia, a toda mi gente que están aquí día con día apoyándonos. Muchas gracias por todo.

Fernando Villegas Luna

Debutó con Saraperos en 2021.

Ha jugado con equipos como Piratas de Pittsburgh, Charros de Jalisco, Cañeros de los Mochis, Selección Mexicana.

Juega como Jardinero Derecho.

Novato del año en LMP 2022, MVP 2023 en LMB, Campeón de bateo 2023, Oro en Centroamericanos y del Caribe 2023, Campeón LMP y Campeón Serie del Caribe.