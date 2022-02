Truth Social, la red social de Donald Trump ocupa el primer lugar de descargas en App Store

La compañía detrás de la aplicación, Trump Media & Technology Group, anunció previamente planes para un lanzamiento público en el primer trimestre de 2022. TMTG ha dicho que su misión es “crear un rival para el consorcio de medios liberales y luchar contra la ‘Big Tech’, empresas de Silicon Valley que han utilizado su poder unilateral para silenciar las voces opuestas en Estados Unidos”.

Además de Truth Social, TMTG dijo que lanzará un servicio de streaming por suscripción con programación “no censurada”, dirigida por Scott St. John, ex productor ejecutivo de programas que incluyen “Deal or No Deal” y “America’s Got Talent”.