Huelga en Netflix, empleados rechazan bromas transfóbicas y homofóbicas de Dave Chappelle

No ha pasado ni dos semanas desde el estreno de “The Closer” de Dave Chappelle, y ya se ha convertido en uno de los especiales de comedia más polémicos y aunque parece imposible, más caros de la plataforma (sí, más caro que ‘El Juego del Calamar’). Más allá de los costos, el el enojo sigue creciendo, y este jueves la problemática escaló cuando los empleados de Netflix se unieron a una huelga de la comunidad LGBT+ para apoyar a las personas transgénero que se pudieron sentir agredidas con las bromas de Chappelle. Con el nombre de Stand Up in Solidarity, los empleados y activistas presentarán al copresidente ejecutivo de la empresa, Ted Sarandos, una lista de peticiones para ponerle fin a la transfobia y homofobia en el streaming.

Además, este movimiento contará con el apoyo de un anuncio en donde participarán estrellas como Angelica Ross, Jonathan Van Ness, Jameela Jamil, Eureka O’Hara y Colton Haynes. Stand Up in Solidarity fue organizado por la activista Ashlee Marie Preston, y contó con el apoyo de creadores, organizadores y figuras públicas que se unirán “para subrayar la importancia de que las ofertas de contenido sean responsables y prioricen la seguridad y la dignidad de todas las comunidades marginadas”.