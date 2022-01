¿Ya escuchaste ‘Watching Strangers Smile’, ‘Ride or Die’ y ‘More Pressure’?

Parquet Courts acaba de estrenar “Watching Strangers Smile”, su nuevo sencillo y para hacerlo eligió el programa “The Ellen Degeneres Show”, sorprendiendo con nueva música tan solo meses después del lanzamiento de su más reciente trabajo de estudio. “Curiosamente, esta canción es la cara B del sencillo ‘Black Widow Spider’, que se lanzó solo en Japón a través de Big Love Records”, dijo A. Savage, el vocalista de la banda. Es que el single nació de las mismas sesiones que se hicieron para su último trabajo con el productor Rodaidh McDonald, pero no quedó seleccionado en el tracklist final.

‘Ride or Die’

Hippo Campus

Aunque cada vez falta menos para que se estrene “LP3”, el próximo álbum de Hippo Campus la banda decidió sacar un nuevo video de su canción “Ride or Die”. Esta canción habla sobre las relaciones interpersonales que no tienen la misma importancia para los involucrados. Puedes estar dispuesto a progresar en esa relación, pero ¿Si la otra persona no quiere hacerlo? El video muestra esa situación, son los miembros de la banda pasando buenos y malos ratos pero la forma en la que está editado el video asemeja a qué tal vez esos momentos van pasando sin quedarse como gratos recuerdos, solo van de paso.