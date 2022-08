“Zapalinamé (la canción) trata sobre la cima, los retos a los que queremos llegar como banda, pero también en lo personal, esos pequeños obstáculos que se te presentan y tienes que seguir adelante, tienes que volverte a levantar no importa lo difícil que sea” , agregó.

“En los lugares donde tocábamos, como bares y algunos festivales locales, s iempre nos pedían tocar covers, entonces cuando iniciamos a tener nuestros propios sencillos, a los dueños de los lugares no les gustaba, No digo que este mal tocar covers, pero nosotros tenemos un enfoque diferente, porque también queremos presentar nuestra música”, señaló.

“El viento vuela sin medida, los valles parecen desiertos, la voz se pierde en el reflejo del eco, no queda ninguna salida. No sé, si escalaré el monte, no sé, si llegue a la cima”, es una parte de la letra del sencillo, el cual también tuvo como inspiración el Festival Zapal.

“El Zapal es un escenario en el que siempre hemos querido tocar y nunca hemos podido entrar, sigue siendo un reto que queremos alcanzar, por eso creo que la canción también está inspirada en este sueño”, mencionó Javier.

