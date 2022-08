En su proyecto el intérprete de “Por qué batallas” presenta su visión de la música latina moderna, mezclando ritmos que adscribe dentro del género neolatino, combinando sonidos y creando un ritmo original que los hace destacarse de otros músicos del reguetón, género en el que nunca imaginó estar.

“A mí en un principio no me gustaba el reguetón, cuando yo tocaba ese era un género que estaba muy estigmatizado, todavía se aceptaba tanto en la cultura popular, era más misógino, no había tanto exponente que estuviera innovando. Y aunque ya veías a Maluma o J Balvin haciendo cosas diferentes, no era un género que gustara tanto”, dijo.

“Entre más lo pienso y voy estudiando los géneros, yo diría que es un género urbano, esto por los ritmos y el contexto social en el que se usa esta música, pero la verdad es que todas mis canciones tienen influencias de otros lados, yo la definí como un género neolatino, que lo que trata de hacer es rescatar los géneros de Latinoamérica, por ejemplo, los mambos, las bossa novas, Funck y Romantiqueo y mezclarlo con influencias de todo el mundo”, señaló.

Algo que podemos escuchar en la mayoría de sus temas: “Verte”, “Intoxicado”, “Por qué que batallas”, “Todos los días”, son algunos de ellos.