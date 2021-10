3 puntos clave sobre ‘Facebook Papers’, el escándalo informático más grande de la empresa

Similar a Pizzagate, ninguna de las “predicciones” que QAnon reveló se cumplieron, empero, en Facebook siguen habiendo creyentes de esta teoría que divulgar información, datos y grupos de alianza, incluso, grupos de ‘memes’ que podrían pasar desapercibidos en la red social.

Aunque Facebook tiene prohibido temas sensibles que podrían parecer fake news, sigue siendo uno de sus principales contenidos, y los Facebook Papers revelan que la red social falla al momento de proteger a sus usuarios de esta información, volviéndolos susceptibles a creerla.

Entre otros temas, se habló sobre la trata de personas, incitación a la violencia y falta de apoyo global, situaciones de las que Facebook está al tanto, no obstante, las soluciones que ofrece la empresa siguen siendo escasas, o resultas contraproducentes para los números que han manejado durante tantos años, un conteo que no están dispuestos a perder.

3. LA RESPUESTA: Mark Zuckerberg defiende los parámetros de Facebook

La evidencia ha sido expuesta por diferentes medios que, con la ayuda de Frances Heugen, han conseguido llamar la atención, pues se trata de plataformas notorias como The New York Times, CNN, The Washington Post y The Wall Street Journal, que alberga su serie The Facebook Files, entre otros.

Sin embargo, Mark Zuckerberg insiste en la seguridad de Facebook y que “están tratando de dar una imagen falsa de la empresa”.