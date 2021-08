¿Google te espía?... reporte asegura que graba y escucha a sus usuarios a través del Asistente

Google le dijo al Comité Permanente de Tecnología de la Información de la India que sus empleados escuchan “algunas grabaciones de conversaciones” entre los usuarios y su asistente virtual de inteligencia artificial Google Assistant.

Las fuentes dijeron a India Today que el Asistente de Google graba los clips de audio seleccionados a través de un teléfono inteligente o bocina inteligente, incluso cuando el usuario no ha activado la Inteligencia Artificial con el comando “Ok Google”.

Google Assistant es el asistente de voz artificialmente inteligente que está disponible en teléfonos Android, televisores inteligentes basados en Android TV y la línea de bocinas inteligentes de Google Home.

Google afirmó anteriormente que sus empleados escuchan grabaciones de lo que los usuarios dicen al Asistente de Google para mejorar su tecnología de reconocimiento de voz para diferentes idiomas.

Las fuentes aclararon que la empresa de software no escucha información confidencial. Sin embargo, no queda claro cómo la empresa diferencia entre información sensible y no sensible.

Google no explicó por qué Assistant graba el audio del usuario cuando no lo activa un comando de voz. Sabemos que el asistente digital siempre está escuchando su palabra de activación, al igual que la Alexa de Amazon , pero hasta ahora entendíamos que solo graba las conversaciones después de escuchar “Ok Google”.

La compañía ha proporcionado una nota detallada sobre cómo administrar el almacenamiento de audio. Pero el panel admite que Google debería aclarar más detalles en su publicación de blog.