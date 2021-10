¡Oh no!... la falla de redes sociales alcanzó a TikTok y a Telegram

De acuerdo con Down Detector, usuarios reportaron problemas en la red social china TikTok desde las 13:49, mientras que, en México, las fallas se reportan desde aproximadamente las 10:34 de la mañana.

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes cuatro de octubre se reportó la caída masiva de los servicios d e Facebook Inc, incluyendo a las aplicaciones móviles WhatsApp, Instagram y Facebook.

PRINCIPALES FALLES EN TIKTOK

Asimismo, según la información otorgada por el portal de análisis, los principales problemas que reportan los usuarios de TikTok son que el 57% de ellos no pueden acceder a la app, 26% no carga el servicio y 17% indicó que no funciona su sitio web.

De igual forma, las principales ciudades de México en las que el servicio está presentando fallas, son la Ciudad de México (CDMX) y Guadalajara.

De momento se desconoce las causas de las fallas en TikTok, sin embargo, muchos usuarios han señalado en plataformas como Twitter, que, tras la caída de las redes sociales de Mark Zuckerberg, se mudaron a la red social ByteDance.