$!Día Internacional del Hashtag: los más usados en Twitter a través de los años

El vestido que causó sensación en redes sociales, no sólo en Twitter, ya que se debatía el color original: ¿blanco con dorado? o ¿azul con negro?

Después de que su hijo autista, Ben, prefiriera pasar 120 sin beber líquidos y ser hospitalizado por deshidratación, a beber de otra taza que no sea su biberón azul de la marca Tommee Tippee , su padre decidió contactarse con millones de usuarios con el hashtag .

Se viralizó después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin, un joven afroamericano de 17 años, a causa de un disparo de bala, un incidente que, acorde a los defensores del movimiento, no tuvo razón ni motivo .

#brexit

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, que supuso el abandono por parte del Reino Unido de su condición de Estado miembro de la Unión Europea fue uno de los temas polémicos que se abordaron en Twitter, incluido su hashtag.

#HeforShe

Después de un conmovedor discurso en donde Emma Watson, protagonista de la saga Harry Potter, alentaba a los hombres y jóvenes a sumarse a la causa de equidad de género, la organización He for She se volvió viral en los trending topic de Twitter.

Récord Guiness: Hashtag más usado en Twitter con un tiempo de 24 horas

Al día de hoy, este récord lo sostiene #TwitterBestFandom, por haber sido utilizado 60,055,339 veces del 16 a 17 de Marzo en 2019, por nadie más que fans de la banda de K-pop, BTS.

Entre otros hashtags populares también se encuentran #IceBucketChallenge, #GoT, #StarWars y #SuperBowl.