8 herramientas contra el sabotaje y la marginación en el trabajo: Mónica Bauer Mengelberg

En el entorno laboral puede haber pequeñas formas en las que intenten “quitarte tu silla”. Algunas maneras de sabotaje y marginación son: no proporcionar información oportunamente, darte datos engañosos o hacer enojar a un colaborador antes de una reunión contigo, explica Mónica Bauer Mengelberg, experta en temas de empoderamiento femenino y su relación con el entorno empresarial.

También se considera dentro de esta categoría difundir información confidencial, interrumpir durante las reuniones, cambiar el tema después de haber dicho algo importante para ti, quitar tiempo de una presentación o no permitir que se lleve a cabo un evento.

La coautora del libro “El poder de poder. Mujeres construyendo Latinoamérica” asegura que, aunque no hay una fórmula mágica, sí existen 8 herramientas útiles que te ayudarán a enfrentar de forma efectiva y estratégica este tipo de barreras profesionales, que a veces desgastan más que el trabajo mismo.

Prepárate contra las barreras profesionales

La primera recomendación es dejar las cosas por escrito. “Es muy importante documentar

detalles de las discusiones que surgieron durante el proceso de trabajo, los acuerdos, quién hizo qué, etcétera. También si hubo algún comportamiento ofensivo o inapropiado. Llevar una bitácora te ayudará a identificar patrones, así como a plantear una defensa activa”, dice la experta en temas de empoderamiento femenino y su relación con el entorno empresarial.

La segunda es llegar temprano. Mónica Bauer Mengelberg menciona que una táctica clave es “saber mover los hilos” y si llegas antes que los demás tendrás suficiente margen de acción. “Este ingrediente puede servirte si alguien quiere que te comprometas con determinado proyecto que tú consideras que no ayuda a promover los objetivos de la empresa y no aceptas su solicitud (...) si llegaras tarde a esa reunión, seguramente la contraparte aprovecharía tu ausencia para decir que eres rígida, inflexible, que no estás dispuesta a intentar cosas nuevas”.

La tercera herramienta en demostrar tu poder. Aquí, Mónica Bauer Mengelberg expresa que las personas te están observando y sí creen que no estás dispuesta a usar tu poder, no van a tener ningún reparo en tratarte mal.

“Si te encuentras en alguna situación en donde lo correcto para tu equipo o para la organización es despedir a alguien, es importante que los demás vean que no tienes reparo en hacerlo”, afirma la experta en temas de empoderamiento femenino y su relación con el entorno empresarial.

.

Contesta. Este cuarto punto es clave. Si alguien te interrumpe en una reunión, hace burlas o sarcasmos o te quita el tiempo, responde: “permíteme terminar de hablar”. Así bloqueas los intentos de marginación y dejas en claro que eres una persona a la que le gusta que la respeten y traten con justicia.

La quinta herramienta radica en enterarte de lo que opinan de ti. Mónica Bauer Mengelberg, experta en temas de empoderamiento femenino y su relación con el entorno empresarial, recomienda tomarse un minuto y pensar: ¿qué podrían decir de ti si quisieran crear un rumor negativo? La respuesta te permitirá anticipar una respuesta.

Aprovecha tu red es la sexta recomendación de Mónica Bauer Mengelberg. “Si utilizas este entramado de aliados para que sean tus ojos te podrás anticipar a los sabotajes y estar siempre preparada para hacerles frente. Es la mejor manera de protegerte”, dice.

En el lugar siete está el aumentar tu valor para la organización. Si haces esto, es menos probable que los altos directivos crean los rumores negativos que pueda haber para ti, expresa Bauer Mengelberg.

Y, la octava y última recomendación es: promociónate con una audacia adecuada. Esto significa dejar tu marca en el trabajo, ponerles título a tus ideas y discutir tus resultados con una audiencia amplia, esto funciona como protección en caso de que alguien intente atribuirse el mérito por tu trabajo.

En un entorno laboral, donde a menudo se presentan sutiles intentos de socavar tu posición, es esencial estar preparado para enfrentar estos desafíos de manera efectiva. Así que “estas herramientas te ayudarán a enfrentar con éxito los desafíos profesionales y a proteger tu lugar en el mundo de los negocios”, concluye Mónica Bauer Mengelberg, experta en temas de empoderamiento femenino y su relación con el entorno empresarial.