Lo que el futuro le depara al coronavirus... y a nosotros

No obstante, la experiencia de epidemias pasadas, así como algunos principios básicos de biología, nos dan ciertas claves acerca de lo que podría deparar el futuro.

Por desgracia, con lo que muchos científicos no contaron fue con su propagación desenfrenada por todo el planeta. Durante las siguientes semanas, el nuevo virus, SARS-CoV-2, se extendió de Wuhan, China, a un crucero en Japón, un pequeño pueblo en el norte de Italia y una conferencia sobre biotecnología en Boston. País por país, los rastreadores globales del coronavirus se volvieron rojos.

“Me parece que la impresión generalizada era que esta característica nos daría cierta ventaja y que quizá no enfrentaríamos la peor situación posible: que se comportara como el virus de la influenza, que no deja de cambiar, por lo que es necesario actualizar la vacuna todo el tiempo” , comentó Adam Lauring, experto en virus y médico dedicado al estudio de enfermedades infecciosas en la Universidad de Míchigan.

No se sabe a ciencia cierta cuáles son las limitaciones para la transmisibilidad, añadió, pero por lo menos es posible decir que el nuevo coronavirus no podrá reproducirse infinitamente rápido ni propagarse infinitamente lejos.

Lo más probable es que haya ciertos principios biológicos básicos que limiten la capacidad infecciosa de cada virus , dependiendo de sus propiedades intrínsecas. Los virus que se adaptan bien a los seres humanos, como el sarampión y la influenza de temporada, no se siguen haciendo más infecciosos, subrayó Bloom.

Sin embargo, los científicos no esperan que este proceso se prolongue indefinidamente.

En la mayoría de los casos, estos errores no benefician en nada al virus; muchos son nocivos y desaparecen rápidamente. Pero en algunas ocasiones, el virus se saca la lotería genética y encuentra una mutación que le da cierta ventaja. Entonces, esta mejor versión del virus puede superar a sus pares y dar origen a una nueva variante.

Prosiguió: “No puedo decir si la variante delta ya alcanzó ese punto estable, o si habrá más aumentos antes de que se estabilice. De lo que estoy convencido es de que existe ese punto”.

Evadir la inmunidad

Además de hacerse más transmisibles, algunas variantes también se han hecho más hábiles para evadir a algunos de nuestros anticuerpos. Los anticuerpos encargados de evitar que el virus entre a nuestras células están diseñados para acoplarse a moléculas específicas de la superficie del virus, que se ajustan como piezas de rompecabezas. Por desgracia, algunas mutaciones genéticas del virus pueden cambiar la forma de esas áreas donde se empalman.

“Si cambia esa forma, al anticuerpo puede resultarle imposible hacer su trabajo”, explicó Marion Pepper, inmunóloga de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington.

Al parecer, la variante delta evade a algunos anticuerpos, pero hay otras variantes, en particular la beta, que son todavía más hábiles para evadir estas defensas. Por ahora, la variante delta es tan infecciosa que ha logrado ganarles terreno a estas variantes más escurridizas, por lo que ha limitado su propagación.

No obstante, a medida que más personas desarrollen anticuerpos para combatir al virus, las mutaciones que le permiten evadir a estos anticuerpos serán todavía más ventajosas. “El panorama de selección ha cambiado”, señaló Jessica Metcalf, bióloga evolutiva de la Universidad de Princeton. “Desde la perspectiva del virus, ya no basta la estrategia ‘solo me muevo por aquí y voy a encontrar a un huésped listo’”.

La buena noticia es que hay muchos tipos distintos de anticuerpos, así que no es muy probable que una variante con solo unas cuantas mutaciones nuevas se les escape a todos, enfatizan los expertos.

“El sistema inmunitario, además, ha evolucionado de tal forma que tiene muchos trucos bajo la manga para contrarrestar la evolución del virus”, afirmó Pepper. “Saber que la diversidad del sistema inmunitario es tan compleja me deja dormir por las noches”.

Ciertas células T, por ejemplo, destruyen a las células infectadas por el virus, y así ayudan a reducir la gravedad de la enfermedad. En conjunto, las células T que tenemos pueden reconocer por lo menos entre 30 y 40 partes diferentes del SARS-CoV-2, según han descubierto los investigadores.

“Es mucho más difícil evadir la respuesta de las células T que las de los anticuerpos”, indicó Celine Gounder, especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina Grossman en la Universidad de Nueva York.

“En realidad, el sistema inmunitario hace toda una serie de suposiciones sobre la apariencia que podrían adoptar las variantes en el futuro”, comentó Shane Crotty, experto en virus del Instituto de Inmunología La Jolla.

Hasta ahora, los estudios parecen indicar que las respuestas de nuestros anticuerpos y las de nuestras células T y B funcionan como es de esperar en relación con el SARS-CoV-2. “En general, este virus se comporta de acuerdo con las normas inmunológicas que conocemos”, señaló Crotty.

‘No le interesa matarnos’