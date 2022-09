Conoce el ”Stooping” o recoger muebles de la calle que es la nueva moda en Nueva York

“ Las personas no solo se alegran de obtener un mueble con una historia interesante que contar y gratis, sino que también la persona que lo puso en la calle también está súper feliz ”, indica.

Además, el creador de esta cuenta indica que cuando la gente se muda a Nueva York, una de las ciudades más caras en las que vivir, no suele disponer de mucho presupuesto para amueblar sus primeros apartamentos.

“ No solo la gente se muda a o de Nueva York, sino que la gente se muda de apartamento todo el tiempo y constantemente se deshace de cosas que no encajan en su nuevo espacio ”, anota el instagramer.

Y es que en esta cuenta no solo se comparten los muebles sino también los “ Stooping success ” o éxitos que muchas veces son divertidos vídeos de neoyorquinos transportando sofás en el metro.

El curador de la cuenta indica que más del 50 % de sus seguidores no viven en Nueva York .

Al igual que el caso anterior, utiliza sus redes sociales ( The trash walker ) para compartir lo que encuentra en sus particulares caminatas.

Sacks señala que por el constante movimiento de la ciudad es común que la gente termine tirando lo que ya no necesita, ya sea por una mudanza o porque su vida cambió.

“No tiene por qué que ser así. Animo a las personas a unirse a un grupo local de “Buy Nothing” (no compres nada) en Facebook y que publique algo así como: Oye, me mudo, ven entre estas horas y agarra lo que quieras”, anota, y cuenta que muchas de las cosas que ella encuentra las termina también compartiendo en ese tipo de grupos.

Por Sarah Yáñez-Richards EFE.