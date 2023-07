¡62 días sin Marta! Fiscalía de Coahuila pausa búsqueda de colombiana desaparecida en Ramos Arizpe

Saltillo, Coah.- La Fiscalía General del Estado paró momentáneamente la búsqueda de Marta Granados, ciudadana colombiana extraviada en la zona rural del municipio de Ramos Arizpe, en el Sureste del estado de Coahuila.

“Ahora, la continuidad de las acciones de investigación, de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, depende en su totalidad de la recepción del peritaje de la antropóloga líder de la diligencia conocida como reconstrucción de los hechos”, detalló a VANGUARDIA Juan Pablo Castelblanco Granados, hijo de la mujer de 78 años.

La tarde del 14 de mayo pasado, Marta Granados se encontraba en el rancho “Las Rusias”, donde su esposo, de oficio agrónomo, fue contratado para capacitar al personal que trabaja ahí. Ambos acudieron a la huerta, ubicada a 300 metros de la finca donde pernoctaron y luego de un rato Marta regresó sola al inmueble.

Unos 40 minutos después, su esposo regresó y no encontró a Marta. En ese momento comenzó una búsqueda en los alrededores, pues Marta tiene una condición de salud que por instantes afecta su memoria de corto plazo inmediato, y la disocia del entorno.

“Al día de hoy, la autoridad dice que no hay una sola pista, dice que no hay un solo rastro, que no hay un solo indicio. Al día de hoy, la autoridad dice que no han encontrado un solo dato que permita dar con el paradero de mi madre, o que describa los eventos que llevaron a su desaparición el domingo 14 de mayo de 2023”.