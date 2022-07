Padres de pequeños internados en el recién inaugurado Hospital Materno Infantil y madres que dieron a luz hace apenas 20 días, acampan afuera de la clínica en espera de la también apertura de su albergue, donde puedan esperar la rehabilitación de sus hijos.

Sin importar cuántas horas o días transcurran, deben esperar afuera la recuperación o los resultados de estudios diarios de sus hijos, porque les sale más caro regresar a sus hogares, tan lejos del hospital y mucho más a quienes son foráneos.

“Nos dijeron que no está habilitado todavía pero no podemos estar yendo y viniendo, no hay dinero para eso pero también estar aquí es complicado porque hace mucho sol. A veces llueve y aunque queríamos estar debajo de ese techo, nos dijeron que no podían mover las ambulancias de ahí”, expresaron madres de familia desde sus casas de campaña.

A 20 DÍAS DE PARIR, ACAMPAN

Adriana Isabel Pérez y Johana Herrera, dieron a luz 20 días atrás, sin embargo, por complicaciones de salud sus pequeños fueron trasladados al nuevo nosocomio donde ellas permanecen afuera, entrando sólo cada tres horas para poder alimentarlos.

Pero es también ante la situación económica que atraviesan las madres, que les es imposible regresar a sus casas a kilómetros del hospital infantil.

“Tenemos desde que salimos del seguro, no hemos tenido ni reposo ni nada, lo único que pedimos es que abran el albergue así como está, solamente para tener un techo o dónde dormir”, expresaron las madres de familia, pues antes usaban el albergue del Hospital del Niño.

Las familias apelaron a la voluntad de los saltillenses para que a través de donativos de alimentos, ropa, artículos de higiene y medicamentos su estancia en la calle a un costado del hospital resulte menos complicada.

“Pedimos a la gente que pueda donar alimentos o artículos de higiene, que sepan que estamos aquí porque no podemos despegarnos de nuestros hijos pues la batalla que ellos enfrentan es mucho más grande”, expresaron.

CON UN MAL CONGÉNITO

Entre las familias que se encuentran en las casas de campaña está la madre de Williams, Joselyn Ríos Esquivel, que fue trasladada desde Minas de Barroterán con su bebé.

El pequeño de dos meses fue al Centro Médico tras un periodo de diarreas para luego ser diagnosticado con un error innato del metabolismo neonatal, un trastorno genético poco común donde el cuerpo es incapaz de convertir los alimentos en energía.

“Pedimos apoyo para nuestro bebé, pañales, alimentos y lo que sea su voluntad, es muy complicado llegar en estas circunstancias a la capital, no tenemos a nadie aquí y ya no nos queda ni un cinco”, expresó la madre.