Una empresa de préstamos está siendo señalada por su ex deudores, debido a que, presuntamente, se ha dedicado a realizar cobros y demandas sobre cuentas que ya se han liquidado.

Pagos que van de 5 mil pesos han escalado al punto, que la empresa de crédito ha comenzado demandas por el valor de hasta 40 mil pesos, haciendo correr traslado contra alrededor de 18 deudores, que aseguran haber saldado su crédito.

Los afectados recurrieron con VANGUARDIA, con el objetivo de expresar sus inconformidades y mostrar que sus créditos estaban saldados, por lo que no había causa suficiente para que se les señalara legalmente.

TE PUEDE INTERESAR: Sufre infarto y animales le devoran el rostro en ejido de Saltillo

Mismas acusaciones, en su mayoría, se les han estado haciendo llegar el miércoles 15 de febrero del presente año, cuando los inconformes señalan que las deudas se liquidaron hace aproximadamente un año.

Los demandados expresan que las formas de operar la institución no son las correctas, donde incluso han puesto avales a sus cuentas, de los cuales no tienen información alguna o que ellos no registraron.