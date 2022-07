Afectados por megafraude en Infonavit pueden recuperar su vivienda en Coahuila

“Estamos centrados en que aquellos trabajadores que fueron despojados de su vivienda con un proceso que no debió haber sido, recuperen su vivienda. Hay que recodar que el proceso fue llevar en despachos de cobranza, que también están llevando consecuencias, con la instancia jurídica -ya sabemos el resultado-, y ahora estamos promoviendo que estos derecho habientes, si es de su interés, asesorarlos, porque no podemos representarlos”, dijo el delgado en Coahuila.

En el caso del Poder Judicial del Estado, recientemente el magistrado presidente, Miguel Mery Ayup, reveló que seis jueces y 12 secretarios fueron primero separados del cargo y se les descontó por casi tres años el 70 por ciento de su sueldo y con esto pagarían parte del daño porque equivale a 6 millones de pesos; estos mismos empleados ya no tuvieron cabida en el Tribunal Superior de Justicia.

En Coahuila no hay datos exactos sobre el número de personas afectadas, de acuerdo con la delegación estatal del Infonavit, esto debido a que los asuntos son llevados por oficinas centrales en la Ciudad de México.

A nivel nacional en el 2018 se descubrió un megafraude porque entre despachos de cobranza y jueces de los poderes judiciales de Coahuila y Nayarit retiraron, con procesos ilegales, más de 200 mil viviendas a trabajadores que habían dejado de pagarlas, las habían abandonado o simplemente no tenían un trabajo formal.

TE PUEDE INTERESAR: Resolución del INE en paridad no impide legislar de nuevo: Congreso

AMPARO PROCEDE

“Lo que hacemos”, dijo Gustavo Ernesto Díaz, “es asesorarlos para llenar bien su expediente y poder aplicar un amparo. De algunos casos que hemos visto todos han prosperado en los amparos, porque el procedimiento no se dio de la manera correcta”.

Sobre el hecho de que el Poder Judicial de Coahuila no haya continuado con la investigación debido a que no hay movimientos jurídicos por parte del Infonavit, el delegado en la entidad explicó que el asunto lo lleva el departamento jurídico pero a nivel nacional, no en esta delegación.

Entre los afectados están personas que habían abandonado su vivienda, pero también aquellos que no tuvieron la oportunidad de defenderse; “cualquiera que sea el caso, los trabajadores tienen la posibilidad legal y abierta de generar un amparo y con eso se puede recuperar la vivienda y crédito”.

Los juicios masivos aplicaron sobre trabajadores de todo el país, no sólo de Coahuila, sin embargo los casos que más llamaron la atención fueron en Nayarit y esta entidad, en donde se se presentaron denuncias penales contra los presuntos responsables de los despachos externos de Infonavit, así como personal de los poderes judiciales de ambas entidades.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a cuatro migrantes venezolanos en islote del Río Bravo; entre ellos, dos bebés

En tres años van cerca 100 personas que han solicitado asesorías, pero “no sabemos exactamente si los 100 casos prosperaron. Pero sí estos 100 casos recibieron toda la información de parte de nosotros. A ellos les puede ayudar la información de su crédito, y documentos que les ayuden a sustentar que fueron los dueños. La mayoría están concentrados en Saltillo y Torreón, pero no descartamos que este llamado ayude a más personas en otras partes del estado, han pasado sólo tres años y legalmente se pueden hacer acciones”.

OFICINAS DE ATENCIÓN INFONAVIT COAHUILA

Saltillo

Calle José María Lafragua 2660, Guanajuato, 25280 Saltillo

Torreón

Av. Juárez 4977, Residencial las Torres Sector II, 27085 Torreón

Acuña

Bulevar Gobierno de Unidad 2450, Subcentro Urbano, Col. Aeropuerto, CP 26250 Ciudad Acuña

Monclova

Boulevard Harold R. Pape núm. 803, Col. Obrera Sur, 25790 Monclova

Piedras Negras

Avenida Fidel Villarreal 324, Tecnológico, 26080 Piedras Negras