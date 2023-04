AHMSA no cumple con obreros: adeuda a sindicalizados y a empleados de confianza

De nueva cuenta la empresa Altos Hornos de México dejó sin sueldo a sus trabajadores y ahora se suman dos salarios semanales sin entregar a los miles de obreros sindicalizados, así como dos quincenas sin pagar a empleados de confianza.

Aunque líderes sindicales informaron extraoficialmente a los obreros el que el día de ayer (miércoles) quedaría el depósito correspondiente al pago de la semana anterior, esto no se dio y aumenta la preocupación entre la base trabajadora, toda vez que este día se suma otro pago semanal y se ve aún más complicado se pague juntos.

TE PUEDE INTERESAR: Recaudación por multas de tránsito en Torreón es menor: ‘corrigen’ cifra al Observatorio Ciudadano

Gerardo Escobedo, vocero del sindicato informó en entrevista con VANGUARDIA, que “hasta ahorita no ha caído nada”.

Mencionó que “la gente anda muy molesta”, y destacó qué hay un panorama muy negro en la empresa, toda vez que no hay directivos o accionistas o el mismo vocero que salga a dar la cara a la base trabajadora y aclare lo que está sucediendo en la empresa o cuál será el futuro de la misma.

“Nadie quiere salir a dar la cara de lo que en realidad está pasando, ni la jueza ni el síndico ni los accionistas, ni si todavía es Alonso Ancira. Lo que queremos es que alguien salga a hablar y decir que es lo que viene para la empresa”.

Expuso que los obreros ya no están acudiendo a las instalaciones de AHMSA (sólo en áreas estratégicas) ante la falta de luz, agua, gas no hay condiciones para que permanezcan en la empresa; al momento ante la necesidad que mantienen por llevar el sustento a sus familias están buscando trabajos extras “por fuera”, pues no hay salarios ni pago del medio ahorro, y la situación se les ha complicado.