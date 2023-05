AHMSA sigue sin pagar y crece desesperación, porque no hay indicios de recuperación

MONCLOVA, COAH.- La crisis financiera que enfrenta la empresa Altos Hornos de México, (AHMSA) está golpeando fuertemente a sus trabajadores, obreros sindicalizados que tienen tres semanas sin recibir su sueldo y empleados de confianza con un aproximado de tres quincenas; por lo que la desesperación en las familias que dependen directamente de la empresa se incrementa.

Hasta este lunes, la empresa no emitió información alguna respecto a cuándo se podría pagar a los obreros, informó Gerardo Flores, vocero del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos.

Aunque fue breve en su declaración, toda vez que se llevaba a cabo una reunión con el líder del gremio, expuso que hasta este día no hay fecha para que los obreros reciban sus salarios pendientes.

En semanas anteriores, los directivos de Relaciones Laborales como lo son Enrique Rivera y Joel García Garo, han informado a los trabajadores que la empresa no cuenta con recursos para pagar la nómina, porque no hay producción y no se generan recursos.

No obstante, aseguran que se están realizando ventas de chatarra y carbón para obtener recursos y hacer los depósitos correspondientes de los salarios.

Esta situación ha llevado a los obreros a manifestarse constantemente en las instalaciones de AHMSA, en las secciones sindicales, en la carretera federal 57 y han bloqueado puentes principales de Monclova.

Por ahora el Sindicato Nacional Democrático ha anunciado que la próxima protesta será en la Ciudad de México, donde pedirán al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador que agilice los procesos legales que han impedido que la llegada de nuevos dueños se de en la empresa, toda vez que estos traerían capital para invertir y reactivar la empresa.