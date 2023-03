MONCLOVA, COAH.- La situación de Altos Hornos de México (AHMSA) ha empeorado aún más durante los últimos días, por el retraso del pago de nómina a trabajadores y por que la empresa no ha podido siquiera pagar la luz y sus áreas estratégicas han dejado de funcionar; por lo que se teme que pronto la acerera cierre, dijo Ismael Leija, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos.

“Hace quince días decía yo ya tocó fondo, ahorita ya no veo ni salvación”, expresó el líder sindical, quien aceptó que podría estar viviéndose el acabose de AHMSA, la acerera que desde hace 80 años opera en Monclova, Coahuila.

TE PUEDE INTRESAR: Con amago de violencia y a gritos, obreros de AHMSA exigen pago a líderes sindicales

Declaró en entrevista que ante el incumplimiento de pagos, como el del salario de la semana pasada, que se retrasó cuatro días y la falta del pago del ahorro, los trabajadores ya no pueden esperar más, están desesperados y molestos por que no tienen que llevar de despensa a sus familias, ni apoyo a sus hijos que están estudiando y encima sus deudas crecen.

“La gente no sabe entender de leyes, de contratos, ellos tienen la necesidad y las necesidades son muy palpables, se está difiriendo la nomina cada semana, dos, tres, cuatro días, y ya no se puede, ya no se vale”, señaló Leija Escalante.

Aunado a esto, la falta de energía eléctrica por el adeudo millonario de AHMSA con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene sin luz a los trabajadores y sus familias de la Unidad Minera Hércules y la Perla Chihuahua.

“Que va a pasar con ocho mil sindicalizados, ya vivimos el escenario de Micare, de las minas de la Carbonífera y ya nada más faltábamos nosotros”, recalcó el sindicalista.

EMPRESA PARALIZADA

Reconoció que en AHMSA, departamentos como la Coquizadora de la Planta Siderúrgica 2 ya está paralizada y son zonas que no podían apagarse completamente, por lo que ante esta situación se requerirá una fuente inversión para reactivarlas.

Sobre las supuestas negociaciones con inversionistas extranjeros, dijo Leija Escalante que como no se informa nada al gremio, nada se puede decir sobre la posibilidad de un rescate de la empresa.

“No sé qué se pretende, a dónde se quiera llegar, y la verdad que ese aliento que se tomó la semana pasada con el anuncio que se hizo, la verdad (con el paso de los días) se cae todo”, puntualizó.

Pidió a los titulares de AHMSA que se les aclare el panorama a la brevedad, para dar a conocer las novedades a los trabajadores, porque: “no es nada bonito estar con la incertidumbre de todos los días”.

ADELANTAN MOVILIZACIONES

Aclaró que el Sindicato Nacional Democrático va actuar, se analizan marchas, manifestaciones e incluso se buscará un diálogo con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que ayude a una solución.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, lo que sea necesario. Yo siempre lo he dicho, qué podemos bloquear si está todo paralizado allá adentro, pero hay maneras de que volteen a vernos, hay maneras”, sentenció el líder sindical.